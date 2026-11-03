Volkswagen: trabalhadores em Portugal produzem mais carros, mas custam metade por hora?

Tem circulado em Portugal uma publicação que mostra que os trabalhadores da fábrica da Volkswagen Autoeuropa, em Palmela, produzem mais automóveis do que os da unidade alemã de Emden, apesar de os custos de mão de obra por hora serem inferiores no nosso país.

Os números têm origem num documento interno da Volkswagen que veio a público em setembro de 2026, antes de uma reunião do conselho de supervisão do grupo, e que foi noticiado por vários meios alemães, entre os quais o Bild. O documento compara três fábricas, Emden, Palmela e Tianjin, na China, num contexto em que a empresa procura reduzir custos e decidir onde produzir os modelos futuros.

O que dizem os números

Segundo o documento, citado numa publicação na rede social X, a hora de trabalho de produção custa 74 euros em Emden, 37 euros em Palmela e 12 euros em Tianjin, e o custo de fábrica por automóvel é de 4850 euros, 2385 euros e 1078 euros, respetivamente. Ou seja, produzir um carro na Alemanha custa pouco mais do dobro do que em Portugal e cerca de quatro vezes e meia o valor da fábrica chinesa.

Em termos de tempo de trabalho anual efetivo, cada empregado cumpre 1282 horas em Emden, 1419 em Palmela e 2065 em Tianjin, num quadro em que a taxa de absentismo por doença é de 10,5% na unidade alemã, 4,1% na portuguesa e 1% na chinesa.

Quanto à produtividade, o documento indica 29 veículos por empregado e por ano em Emden, 39,9 em Palmela e 51,3 em Tianjin.

🚗 Volkswagen factory in Germany vs Portugal 💶 Labor cost per hour 🇩🇪 Emden: €74 🇵🇹 Palmela: €37 ⏱️ Annual working hours per worker 🇩🇪 Emden: 1,282 🇵🇹 Palmela: 1,419 🤒 Sick leave rate 🇩🇪 Emden: 10.5% 🇵🇹 Palmela: 4.1% 🚙 Cars built per employee per year 🇩🇪 Emden: 29 🇵🇹 Palmela: 39.9 🏭 Factory cost per vehicle 🇩🇪 Emden: €4,850 🇵🇹 Palmela: €2,385 ⚡ Electricity cost per kWh 🇩🇪 Emden: €0.15–0.23 🇵🇹 Palmela: €0.10–0.16 Source: BILD, Deutsche Welle (September 2026) — World of Statistics (@stats_feed) October 12, 2026

Custo para a empresa não é apenas o salário

Entretanto, importa ressalvar que os valores apresentados não representam o custo total de produção de um automóvel, uma vez que excluem os materiais utilizados. Por sua vez, incluem despesas associadas à atividade industrial, nomeadamente pessoal, energia, manutenção, logística e amortizações.

Além disso, os custos laborais por hora não correspondem aos salários dos trabalhadores, pois incluem remunerações brutas, contribuições sociais e outros encargos suportados pela empresa. Assim, os números não permitem afirmar que os funcionários portugueses recebem exatamente metade do salário dos seus homólogos alemães.

De facto, uma análise publicada em outubro pelo RWI, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, instituto alemão de investigação económica, alerta para a necessidade de contextualizar estes indicadores, uma vez que as horas anuais apresentadas correspondem a horas de trabalho disponibilizadas e não necessariamente às horas efetivamente trabalhadas.

Além disso, as fábricas apresentam diferentes níveis de utilização da capacidade instalada, processos industriais e modelos produzidos, fatores que influenciam diretamente os custos e a produção por trabalhador. Estas diferenças são relevantes para a Volkswagen, que enfrenta a necessidade de ajustar a sua estrutura industrial à evolução do mercado.

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