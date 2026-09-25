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Motores/Energia

Volkswagen recolhe quase 2,9 milhões de carros em todo o mundo

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A Volkswagen anunciou a recolha de cerca de 2,86 milhões de veículos das marcas Volkswagen e Audi, fabricados entre 2013 e 2024, depois de ter detetado um problema de corrosão que pode levar à fratura de um parafuso e, consequentemente, a uma falha no sistema de direção.

Conforme está a ser avançado pela imprensa internacional, a Volkswagen confirmou esta sexta-feira uma recolha à escala mundial que abrange aproximadamente 2,86 milhões de viaturas, somando as duas marcas do grupo. A informação foi divulgada esta semana pela autoridade federal alemã de trânsito, a Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).

O problema foi identificado durante verificações de controlo de qualidade e consiste numa corrosão que pode, em determinadas condições, provocar a fratura de um parafuso ligado ao sistema de direção. Essa falha pode resultar, no limite, na perda de controlo da direção do veículo.

De referir que, no site da KBA, o caso está atualmente classificado como “em investigação”, o que significa que a avaliação final da autoridade ainda não está encerrada.

Modelos afetados

Entre os modelos abrangidos pela recolha estão o Tiguan, o Touran, o Golf e o Caddy, todos eles produzidos entre 2013 e 2024. A recolha estende-se também à Audi, marca do mesmo grupo, envolvendo cerca de 700 mil unidades fabricadas entre 2017 e 2024.

No total, estão potencialmente em causa, globalmente, cerca de 2,16 milhões de veículos Volkswagen e mais de 696 mil unidades da Audi, essencialmente do modelo Q3.

Volkswagen fala em “medida de precaução”

Um porta-voz da Volkswagen, citado pela agência France-Presse e mencionado pelo Le Monde, classificou a recolha como uma “medida de precaução”. Segundo o representante da marca, não há registo de feridos associados a esta situação, e a decisão de recolher os veículos surge para prevenir qualquer risco.

O mesmo responsável esclareceu ainda que os proprietários dos veículos abrangidos podem continuar a utilizá-los normalmente enquanto aguardam marcação nas oficinas autorizadas, onde os parafusos afetados serão substituídos.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
Audi recall volkswagen

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  1. Avatar de jedi
    jedi

    E marcas como skoda e seat?

    Alguma informação

    Responder
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