Na Alemanha, a empresa de energia e carregamento do grupo Volkswagen, de nome Elli, prepara o lançamento de um carregador bidirecional que permite devolver eletricidade à rede e receber uma compensação por cada hora de ligação, em sessões com um mínimo de três horas.

A Elli, subsidiária da Volkswagen dedicada à energia e ao carregamento, está a preparar o lançamento do BiDi Charger, um equipamento que permite a veículos elétricos compatíveis fornecer energia à rede elétrica e gerar rendimento para os proprietários através da tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G). A solução destina-se apenas ao mercado europeu e o arranque junto de clientes particulares está previsto para a Alemanha, onde já decorrem testes em condições reais em algumas habitações selecionadas.

Um carregador de 11 kW compatível com 400 V e 800 V

O BiDi Charger é uma unidade de corrente contínua (DC) com potência até 11 kW, concebida para instalação tanto em espaços interiores como exteriores. O equipamento é compatível com veículos de arquitetura de 400 V e de 800 V, e suporta a norma internacional ISO 15118-20, que define a comunicação entre o carregador e o automóvel e permite gerir a circulação de energia nos dois sentidos. Segundo a Elli, esta camada de comunicação deixa em aberto a possibilidade de integrar mais modelos no futuro.

Os utilizadores continuam a poder recorrer às funções de carregamento inteligente que a Elli já disponibiliza, que ajustam os períodos de carga para as horas em que a eletricidade solar é mais barata ou abundante. Enquanto estas ferramentas gerem o momento em que o carro carrega, o novo carregador acrescenta a possibilidade de devolver energia à rede, contribuindo para a sua estabilização.

Entretanto, a elegibilidade de cada veículo depende das funções bidirecionais que a Volkswagen aprovou para o modelo em causa. Já foram construídos, na Europa, mais de um milhão de elétricos assentes na plataforma MEB com o hardware necessário para o carregamento bidirecional, dos quais cerca de 360 mil na Alemanha.

Quanto se pode ganhar

O incentivo central é um bónus de ligação de 0,24 euros por hora, atribuído por cada hora em que um carro compatível permaneça ligado ao carregador DC, independentemente de existir ou não transferência efetiva de energia. Para que uma sessão seja contabilizada, tem de durar pelo menos três horas. Com 250 horas de ligação por mês, o valor ronda os 60 euros mensais, o que perfaz cerca de 720 euros no primeiro ano de contrato.

Prevê-se ainda que, mais tarde, os clientes possam optar por injetar eletricidade na rede e receber 0,40 euros por quilowatt-hora, sem qualquer valor mínimo garantido em cada sessão. Para o efeito, a Elli criou duas tarifas associadas, ambas com contratos de 12 meses:

A V2G Flow , que abrange o consumo doméstico e o carregamento do veículo;

, que abrange o consumo doméstico e o carregamento do veículo; A V2G Return, uma tarifa de injeção que regula o pagamento da eletricidade enviada a partir da bateria.

A adesão exige um contador inteligente compatível, cuja instalação pode demorar, pelo que a empresa recomenda que o processo seja tratado com antecedência. No arranque do serviço, o cliente fará uma verificação digital do local, após a qual um parceiro de instalação apresentará um orçamento e o carregador poderá ser encomendado.

Vehicle-to-Home está planeado para 2027

Enquanto o V2G disponibiliza a capacidade excedente da bateria ao mercado de energia, a Vehicle-to-Home (V2H) utiliza essa energia armazenada para alimentar diretamente a casa, o que é particularmente útil para quem tem painéis solares e pretende aproveitar a sua própria produção depois do anoitecer.

A Elli testou a solução V2H durante 12 meses em 20 habitações alemãs, tendo-a mostrado publicamente, pela primeira vez, na IAA Mobility 2025, e os equipamentos acumularam cerca de 85 mil horas ligados e mais de 6500 sessões de carga e descarga bidirecional.

Com base nestes resultados, a empresa planeia lançar, em 2027, um produto V2H autónomo, com hardware da The Mobility House Energy, parceira da Elli, cuja plataforma FlexEngine agrega a capacidade das baterias para o mercado energético.

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