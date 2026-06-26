Volkswagen prepara o maior corte da sua história: até 100 mil empregos em risco

A Volkswagen está a preparar aquela que poderá ser a reestruturação mais radical em 89 anos de história. Segundo informações avançadas pela imprensa alemã, o diretor-executivo estará a estudar um corte de até 100 mil postos de trabalho a nível mundial, além do encerramento de quatro fábricas na Alemanha.

A informação avançada pela Manager Magazin, citando fontes internas da empresa, aponta para um número de despedimentos que duplica o objetivo traçado há apenas alguns meses.

Nessa altura, a Volkswagen já tinha anunciado a intenção de eliminar cerca de 50 mil empregos até 2030, uma medida que, na altura, já foi considerada historicamente significativa para o grupo.

Agora, com o grupo a empregar mais de 657 mil pessoas em todo o mundo, o novo plano poderá afetar até 100 mil trabalhadores, cerca de 15% da força de trabalho total.

De acordo com uma das fontes ouvidas pela revista alemã, Oliver Blume, o diretor-executivo da empresa, já terá apresentado esta proposta de reestruturação ao conselho de administração, sob o nome Group Target Picture, com horizonte temporal até 2030.

Curiosamente, o documento central da estratégia não inclui um número exato de despedimentos, deixando propositadamente margem de manobra para a forma como o plano será implementado na prática.

Além dos cortes de pessoal, o plano prevê uma redução de cerca de 15% no investimento previsto pelo grupo para os próximos cinco anos, que passaria a rondar os 130 mil milhões de euros.

Questionada pela Reuters sobre o assunto, a Volkswagen não quis comentar "documentos confidenciais".

No entanto, um porta-voz da marca acrescentou que "todo o grupo, incluindo as suas marcas e subsidiárias, tem de passar por uma mudança profunda".

Sindicatos prometem resistência

Em comunicado conjunto, a comissão de trabalhadores da Volkswagen e o poderoso sindicato alemão IG Metall avisaram que farão "tudo o que estiver ao seu alcance para impedir" que estas medidas avancem.

A oposição sindical ganha ainda mais peso à luz de um acordo firmado em 2024, que exclui expressamente o encerramento de fábricas na Alemanha durante esta década.

Este acordo, juntamente com a garantia de segurança no emprego em vigor até finais de 2030, e até 2033 no caso da Audi, levanta sérias dúvidas sobre a forma como a Volkswagen poderá concretizar legalmente um plano desta dimensão.

Uma reestruturação que vai além dos despedimentos

Ainda segundo a informação da Manager Magazin, quatro unidades de produção poderão ser encerradas a médio prazo: as fábricas da Volkswagen em Hanôver, Zwickau e Emden, e ainda a fábrica da Audi em Neckarsulm, no estado de Baden-Württemberg.

O encerramento não seria imediato, uma vez que a produção iria sendo progressivamente extinta à medida que os modelos atualmente fabricados nesses locais chegassem ao fim do seu ciclo de vida.

Além disso, o diretor-executivo da Volkswagen e Arno Antlitz, diretor financeiro, pretendem reestruturar profundamente a empresa, separando a marca Volkswagen e a divisão de componentes do resto do grupo, transformando-as em entidades independentes.

Esta separação poderá facilitar, no futuro, a entrada destas unidades de negócio nos mercados de capitais de forma autónoma, uma manobra que daria à Volkswagen maior flexibilidade financeira e estratégica.

Culminar de uma crise

Estas medidas representam o culminar de uma crise estrutural que se arrasta há algum tempo. No primeiro trimestre de 2026, o lucro líquido do grupo caiu 28%, para 1,56 mil milhões de euros, enquanto a receita recuou 2%, para 75,7 mil milhões de euros.

Na altura, Arno Antlitz alertou que "as poupanças de custos planeadas até agora não são suficientes".

Se não conseguirmos fazer isto, estamos a pôr em risco o nosso futuro.

Disse o diretor financeiro da Volkswagen, na altura.

A esta pressão somam-se ainda as tarifas impostas pelos Estados Unidos, que, segundo Antlitz, estão a custar ao grupo cerca de quatro mil milhões de euros por ano em custos adicionais.

No mercado chinês, a Volkswagen registou uma queda de vendas de 20% no primeiro trimestre, num momento em que fabricantes locais como a BYD intensificam a concorrência tanto no mercado doméstico como, cada vez mais, na Europa.