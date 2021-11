Volkswagen ID.5 é o um SUV coupé elétrico que traz 520 quilómetros de autonomia e 300 cv

A Volkswagen acaba de apresentar o ID.5. Trata-se do primeiro SUV coupé 100% elétrico da empresa alemã. Depois do pequeno ID.3 e do volumoso ID.4, o novo modelo chega com uma estética desportiva, uma variante GTX de 300 cavalos e a promessa de viajar mais de 500 quilómetros de autonomia na versão standard.

Este é mais um produto que deriva do kit de construção modular MEB. A VW irá colocar no próximo ano 3 variantes deste novo SUV. Vamos conhecer melhor uma oferta que tem um preço muito interessante.

ID.5 apresenta-se em três versões: Pro, Pro Performance e GTX

A Volkswagen apresentou o terceiro modelo da sua família de IDs 100% elétricos. Este novo SUV coupé elétrico partilha a motorização com o ID.4, todas as suas versões têm bateria de 77 kWh e baseiam-se na plataforma MEB (exclusivamente para veículos elétricos) dos seus irmãos.

Assim, tal como foi anunciado, o novo Volkswagen ID.5 tem uma versão de acesso (Pro) de 174 cv, enquanto a versão Pro Performance vai até 204 cv. Ambas as versões prometem até 520 quilómetros de autonomia, a mesma autonomia que encontramos no ID.4 e sempre sob o ciclo WLTP.

Já no que toca à sua velocidade máxima, está é limitada a 160 quilómetros por hora.

A versão mais potente é a GTX, com 300 CV de potência, 310 Nm e que vai dos 0 a 100 km/h em 6,3 segundos. Este valor é alcançado graças a dois motores elétricos, um para cada eixo, que somam uma potência de 220 kW. Neste caso, a autonomia cai um pouco, até 480 quilómetros.

Em relação ao carregamento, todos os ID.5s podem ser recarregados em até 135 kW, alcançando mais de 300 quilómetros de autonomia em apenas meia hora. A sua velocidade máxima é limitada a 180 quilómetros por hora.

Design que não sai da caixa, mas que é uma lufada de ar fresco nos SUVs

Ao nível do design, é um veículo com uma linha mais musculada que a do ID.4, embora herde os LEDs traseiros, as rodas e alguns elementos do seu irmão. As suas medidas são mais típicas de um compacto, com quase 4,6 metros de comprimento, 1,8 de largura e 1,6 de altura, mas com uma bagageira de 549 litros, um dos maiores no seu segmento.

O interior também é bastante semelhante ao que já vimos no ID.4, com um ecrã central de 12 polegadas e praticamente não traz botões. Este ecrã é acompanhado por um painel de instrumentos de 5,3 polegadas, bem como um Head-Up Display (realidade aumentada no para-brisa).

No que toca ao software, é atualizado via OTA, é compatível com Android Auto e Apple CarPlay e possui uma aplicação, a We Connect ID, que permite controlar o estado da carga e autonomia, entre outros aspetos.

Preço e disponibilidade

O Volkswagen ID.5 chegará ao mercado em 2022, e ainda não há detalhes sobre de preço. O ID.4 chegou a Portugal com preços entre os 39.356 euros e Espanha entre 49.950 euros e 58.784 Euros, pelo que se espera um preço em linha ou mesmo ligeiramente superior para este novo SUV elétrico.