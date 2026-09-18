Volkswagen criou um 100% elétrico que tem um consumo de apenas 6,89 kWh/100 km

Não, ainda não está tudo dito sobre os elétricos. A evolução continua a trazer soluções difíceis de replicar nos automóveis a combustão. A Volkswagen criou um protótipo baseado na tecnologia do ID. Polo que consumiu apenas 6,89 kWh/100 km. A este ritmo, ir e voltar do Algarve com uma única carga já parece uma possibilidade!

Chama-se Mission Efficiency e percorreu mais de 1.200 quilómetros num teste em estrada. O resultado impressiona, mas há um detalhe essencial, o protótipo precisou de um carregamento durante a viagem.

A autonomia dos carros elétricos costuma ser apresentada como uma questão de capacidade da bateria. Com o Mission Efficiency, a Volkswagen quis explorar o outro lado da equação, isto é, quanta energia é possível poupar se o carro oferecer o mínimo de resistência ao ar e ao rolamento?

A resposta surgiu num percurso documentado de 1.278,36 km, entre Wolfsburg, na Alemanha, e Viena, na Áustria. O protótipo registou um consumo médio de 6,89 kWh/100 km sem contabilizar as perdas no carregamento.

Incluindo essas perdas, o valor foi de 7,51 kWh/100 km. A velocidade média da viagem foi de 67,72 km/h e a bateria foi carregada uma vez pelo caminho.

Tecnologia do ID. Polo, carroçaria muito diferente

O Mission Efficiency parte da plataforma MEB+, com tração dianteira, e utiliza tecnologia de propulsão do novo ID. Polo. O motor elétrico desenvolve 99 kW (135 cv).

Para este protótipo, a Volkswagen aumentou por software a capacidade útil da bateria de 52 para 54,9 kWh, uma alteração que a própria marca distingue da configuração destinada à produção em série, onde é necessário preservar a longevidade da bateria.

É na forma que o carro mais se afasta do Polo. A carroçaria é comprida, baixa e afunila na traseira. As rodas posteriores estão carenadas, a parte inferior foi revestida e as entradas de ar frontais só abrem quando o arrefecimento o exige. Este conjunto permitiu atingir um coeficiente aerodinâmico de 0,158, que a Volkswagen apresenta como um recorde entre automóveis homologados para circular na estrada.

A marca afirma que, acima dos 80 km/h, o protótipo consome mais de 30% menos energia do que o ID. Polo de série em condições comparáveis. É um exemplo do peso que a aerodinâmica ganha quando a velocidade aumenta: poupar energia deixa de depender apenas do motor ou da bateria.

É o elétrico mais eficiente do mundo?

A Volkswagen atribui ao Mission Efficiency três recordes numa categoria específica de veículos elétricos de quatro lugares, próximos da produção e adequados ao uso quotidiano.

Um dos resultados é o consumo de 6,48 kWh/100 km numa prova em condições ideais, feita a 68 km/h constantes, sem subidas e com equipamentos como o ar condicionado desligados. Esse número não deve ser confundido com o consumo obtido na viagem em estrada.

Também importa distinguir "baseado no ID. Polo" de "futuro ID. Polo". O Mission Efficiency tem uma carroçaria própria e é, por enquanto, um veículo-conceito que não está à venda. O seu contributo está em mostrar o potencial de combinar componentes de produção com uma redução profunda da resistência aerodinâmica, antes de pensar simplesmente em instalar uma bateria maior.