Volkswagen alerta que os carros térmicos acessíveis ficarão mais caros

Com as normas mais rigorosas a entrar em vigor, as exigências da União Europeia face aos elétricos e o caminho rumo à eletrificação a ser percorrido, a Volkswagen avisa que os pequenos automóveis tornar-se-ão, gradualmente, mais caros, ao longo da década.

Parece que os carros com motor de combustão acessíveis serão, em breve, uma coisa do passado.

A Volkswagen é uma das fabricantes que já anunciou o seu horizonte temporal para o fim das vendas de carros com motor de combustão. Mais do que isso, já revelou querer acabar com a hegemonia da Tesla enquanto líder mundial no mercado.

No entanto, a Volkswagen avisa que os carros com motor de combustão tornar-se-ão, gradualmente, mais caros, à medida que a década for avançando, pela necessidade que as fabricantes encontrarão de lhes adicionar sistemas de hibridação. Isto, devido à nova regulamentação da União Europeia relacionada com as emissões de dióxido de carbono.

A implementação dos cenários discutidos só seria possível com medidas técnicas de longo alcance, que são complexas e, portanto, muito dispendiosas.

Disse Frank Welsch, chefe de desenvolvimento do Grupo Volkswagen, uma vez que as soluções atuais não serão suficientes para cumprir com os regulamentos que entrarão em vigor, em 2025.

Enquanto que nos segmentos superiores o preço de venda mais elevado poderá amortecer o custo adicional dos novos sistemas de hibridação, nos mais acessíveis será quase impossível manter o preço e a rentabilidade.

O consultor de estratégia da Berylls, Andreas Radics, concorda com a Volkswagen, embora considere que os carros com motor de combustão mais acessíveis ainda vão ser capazes de se manter alguns anos, prolongando o seu tempo de vida útil.

Volkswagen: Preço dos carros elétricos ainda não é viável para a maioria

Apesar das preocupações que surgem relativamente à transição, as fabricantes europeias estão a trabalhar no desenvolvimento de automóveis elétricos a preços acessíveis. Afinal, os carros elétricos passarão a ser uma exigência e as marcas têm de conseguir dar resposta a um mercado que, na sua maioria, não consegue pagar o valor de um elétrico nos termos atuais.

Nesse sentido, há especialistas que advertem para a possibilidade de as fabricantes chinesas penetrarem o mercado europeu, tirando partido da situação. Ou seja, oferecer opções na Europa a preços muito mais baixos e, por isso, altamente competitivos.