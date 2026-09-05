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Volkswagen admite possível fim da SEAT depois de 2030

· Motores/Energia 5 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. Analista says:
    5 de Setembro de 2026 às 12:10

    Se nem Espanha consegue então Portugal nunca terá uma marca de carros…

    Responder
  2. Danny says:
    5 de Setembro de 2026 às 12:38

    Vou já comprar uma ibiza de 98 que vai passar a valer ouro.

    Responder
  3. Luis Maia says:
    5 de Setembro de 2026 às 12:43

    A europa tem demasiadas marcas…dps basta olhar para as estradas e so se veem Dacias. Mais valia criar uma tesla europeia como fizeram com a airbus e ter um modelo premium de 100k, um modelo de media gama 50k e um eletrico citadino de 20k. 3 modelos e a europa dominava isto tudo

    Responder
  4. kinoarete says:
    5 de Setembro de 2026 às 12:56

    A partir de agora só quem for burro é que vai para a a seat ou vw. Em 2027 já deve estar pela rua da amargura.

    Responder
  5. pimpolho says:
    5 de Setembro de 2026 às 14:00

    Isto é como as arvores, quando tem demasiados ramos e velhos tem de ser podada, sob pena se o não for matar a arvore no seu todo.
    A SEAT deixou de ser competitiva, porque destinava-se ao mercado mais jovem onde existe pouco poder de compra.
    Agravou com estas leis estupidas da UE.

    Responder

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