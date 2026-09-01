Vídeo mostra Austin a encher-se de Cybercabs da Tesla antes do lançamento

Um vídeo partilhado nas redes sociais, captado nas ruas de Austin, no estado do Texas, nos Estados Unidos, mostra vários exemplares do Cybercab, o robotáxi de dois lugares da Tesla, a circular pela cidade. As imagens surgem a apenas alguns dias do evento oficial de lançamento do veículo, marcado para 3 de setembro.

A Tesla enviou convites para um evento exclusivo a realizar-se em Austin, batizado de Cybercab Launch Event.

Segundo a imprensa norte-americana, o evento será por convite, mas terá transmissão em livestream, permitindo que quem não estiver presente possa acompanhar tudo em direto.

A expectativa é de que a marca de Elon Musk aproveite a ocasião para confirmar a chegada das viagens em Cybercab à aplicação Robotaxi, já disponível em Austin.

Entretanto, a poucos dias do que deverá ser o lançamento oficial, foram avistados vários Cybercabs a circular emc onjunto, em Austin, reforçando a ideia de que a Tesla está a intensificar os testes de frota antes do arranque oficial do serviço.

O veículo recebeu, em maio, a certificação da Agência de Proteção Ambiental (em inglês, EPA) dos Estados Unidos que o autoriza a circular legalmente nas estradas do país.

As especificações do Cybercab conhecidas até agora

Grande parte do que se sabe sobre o Cybercab não veio de um anúncio oficial da Tesla, mas de documentos de homologação submetidos à EPA, revelados em meados de junho. Entre os dados mais relevantes:

Motor : unidade dianteira de ímanes permanentes, com 163 kW (219 cv), associada a tração dianteira;

: unidade dianteira de ímanes permanentes, com 163 kW (219 cv), associada a tração dianteira; Bateria : pacote único de iões de lítio de cerca de 47,6 kWh, a 326 volts;

: pacote único de iões de lítio de cerca de 47,6 kWh, a 326 volts; Autonomia : valor equivalente a cerca de 673 km em condições de laboratório, mas com uma autonomia real estimada mais próxima dos cerca de 470 km;

: valor equivalente a cerca de 673 km em condições de laboratório, mas com uma autonomia real estimada mais próxima dos cerca de 470 km; Peso : 1412 kg em vazio, tornando-o o modelo mais leve de sempre da Tesla;

: 1412 kg em vazio, tornando-o o modelo mais leve de sempre da Tesla; Design: dois lugares, sem volante nem pedais, pensado desde a base para operação totalmente autónoma, sem qualquer modo de condução manual.

A Tesla deverá posicionar o Cybercab abaixo dos 30 mil dólares de preço de venda, apostando numa abordagem de condução autónoma baseada exclusivamente em câmaras, sem recurso a LiDAR, radar ou mapeamento de alta definição, contrariando a abordagem de concorrentes como a Waymo ou a Zoox.

O que falta confirmar

A par da certificação de emissões, a Tesla já garantiu também a autorização regulatória para operar o Cybercab sem condutor no Texas: a 31 de agosto já constavam 45 unidades do Cybercab oficialmente registadas no sistema estadual, juntando-se aos 269 Model Y já autorizados a operar sem condutor no estado.

Por confirmar continuam a escala e o preço de venda ao público. Apesar de Elon Musk repetir a promessa de um preço abaixo dos 30 mil dólares, não houve até agora qualquer venda a retalho concretizada, com o Cybercab a servir apenas para reforçar a frota da própria Tesla.

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