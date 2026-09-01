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Vídeo mostra Austin a encher-se de Cybercabs da Tesla antes do lançamento

· Motores/Energia 4 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Max says:
    1 de Setembro de 2026 às 13:44

    “A Tesla deverá posicionar o Cybercab abaixo dos 30 mil dólares de preço de venda” …
    Diz o Gemini: “A Tesla não planeia vender o Cybercab ao público em geral como um veículo particular para utilização pessoal.
    O Cybercab foi concetualizado e desenhado exclusivamente como um robotáxi totalmente autónomo para integrar a rede de transporte partilhado da Tesla (Tesla Network).
    • Modelo de Operação: O veículo não possui volante nem pedais, operando 100% de forma autónoma. Em vez da venda tradicional a particulares, a ideia da empresa é permitir que frotas (ou indivíduos que queiram investir numa frota) comprem e coloquem os veículos a circular na rede de viagens partilhadas, gerando rendimento por quilómetro.
    • Foco Empresarial: O objetivo principal é competir diretamente com serviços como a Uber e a Waymo, oferecendo custos por quilómetro significativamente mais reduzidos do que o transporte rodoviário convencional.”
    Isso dos 30.000 USD seria então na tal da coisa de uma empresa ou indivíduos que queiram investir numa frota comprem e coloquem os veículos a circular na rede de viagens partilhadas, gerando rendimento por quilómetro. Está-se muito longe disso. E note-se bem que só opera num perímetro georeferenciado restrito.

    Responder
    • Técnico Meo says:
      1 de Setembro de 2026 às 14:29

      Claro. Ès tu e Gemini com a tua prompt enviesada que decidem o free float do mercado. Passas os dias a fazer propaganda anti musk. Não sei como não te cansas – Tal é o Pó que tens ao homem, que até te tolda os sentidos.

      Responder
  2. Trumpis says:
    1 de Setembro de 2026 às 15:12

    Espectáculo. Agora façam um tuk-tuk autónomo para Portugal.

    Responder

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