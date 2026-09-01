Vídeo mostra Austin a encher-se de Cybercabs da Tesla antes do lançamento
Um vídeo partilhado nas redes sociais, captado nas ruas de Austin, no estado do Texas, nos Estados Unidos, mostra vários exemplares do Cybercab, o robotáxi de dois lugares da Tesla, a circular pela cidade. As imagens surgem a apenas alguns dias do evento oficial de lançamento do veículo, marcado para 3 de setembro.
A Tesla enviou convites para um evento exclusivo a realizar-se em Austin, batizado de Cybercab Launch Event.
Segundo a imprensa norte-americana, o evento será por convite, mas terá transmissão em livestream, permitindo que quem não estiver presente possa acompanhar tudo em direto.
— Tesla (@Tesla) August 22, 2026
A expectativa é de que a marca de Elon Musk aproveite a ocasião para confirmar a chegada das viagens em Cybercab à aplicação Robotaxi, já disponível em Austin.
Entretanto, a poucos dias do que deverá ser o lançamento oficial, foram avistados vários Cybercabs a circular emc onjunto, em Austin, reforçando a ideia de que a Tesla está a intensificar os testes de frota antes do arranque oficial do serviço.
O veículo recebeu, em maio, a certificação da Agência de Proteção Ambiental (em inglês, EPA) dos Estados Unidos que o autoriza a circular legalmente nas estradas do país.
🚨Golden Fleet Alert🚨
Golden Tesla Cybercabs have taken over the city and are flooding Austin 🌊✨
They are constantly validating pick-ups and drop offs ahead of the Cybercab launch event on 09/03 🤖🚕 Can’t wait for the most futuristic Robotaxis ever 👏@robotaxi @Tesla… https://t.co/0yy7Whn9uq pic.twitter.com/5bWnPLGVme
— 📐_Cyber_Owl_🦉 (@RimaSukhadia) September 1, 2026
As especificações do Cybercab conhecidas até agora
Grande parte do que se sabe sobre o Cybercab não veio de um anúncio oficial da Tesla, mas de documentos de homologação submetidos à EPA, revelados em meados de junho. Entre os dados mais relevantes:
- Motor: unidade dianteira de ímanes permanentes, com 163 kW (219 cv), associada a tração dianteira;
- Bateria: pacote único de iões de lítio de cerca de 47,6 kWh, a 326 volts;
- Autonomia: valor equivalente a cerca de 673 km em condições de laboratório, mas com uma autonomia real estimada mais próxima dos cerca de 470 km;
- Peso: 1412 kg em vazio, tornando-o o modelo mais leve de sempre da Tesla;
- Design: dois lugares, sem volante nem pedais, pensado desde a base para operação totalmente autónoma, sem qualquer modo de condução manual.
A Tesla deverá posicionar o Cybercab abaixo dos 30 mil dólares de preço de venda, apostando numa abordagem de condução autónoma baseada exclusivamente em câmaras, sem recurso a LiDAR, radar ou mapeamento de alta definição, contrariando a abordagem de concorrentes como a Waymo ou a Zoox.
O que falta confirmar
A par da certificação de emissões, a Tesla já garantiu também a autorização regulatória para operar o Cybercab sem condutor no Texas: a 31 de agosto já constavam 45 unidades do Cybercab oficialmente registadas no sistema estadual, juntando-se aos 269 Model Y já autorizados a operar sem condutor no estado.
Here we go! Tesla has just added another 38 Cybercabs to its Robotaxi fleet, bringing the total up to 45, according to the Texas DMV.
Robots on robots on robots! This Thursday's launch event is gonna be awesome🤖🤖🤖 pic.twitter.com/3HF24rHK4T
— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) August 31, 2026
Por confirmar continuam a escala e o preço de venda ao público. Apesar de Elon Musk repetir a promessa de um preço abaixo dos 30 mil dólares, não houve até agora qualquer venda a retalho concretizada, com o Cybercab a servir apenas para reforçar a frota da própria Tesla.
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“A Tesla deverá posicionar o Cybercab abaixo dos 30 mil dólares de preço de venda” …
Diz o Gemini: “A Tesla não planeia vender o Cybercab ao público em geral como um veículo particular para utilização pessoal.
O Cybercab foi concetualizado e desenhado exclusivamente como um robotáxi totalmente autónomo para integrar a rede de transporte partilhado da Tesla (Tesla Network).
• Modelo de Operação: O veículo não possui volante nem pedais, operando 100% de forma autónoma. Em vez da venda tradicional a particulares, a ideia da empresa é permitir que frotas (ou indivíduos que queiram investir numa frota) comprem e coloquem os veículos a circular na rede de viagens partilhadas, gerando rendimento por quilómetro.
• Foco Empresarial: O objetivo principal é competir diretamente com serviços como a Uber e a Waymo, oferecendo custos por quilómetro significativamente mais reduzidos do que o transporte rodoviário convencional.”
Isso dos 30.000 USD seria então na tal da coisa de uma empresa ou indivíduos que queiram investir numa frota comprem e coloquem os veículos a circular na rede de viagens partilhadas, gerando rendimento por quilómetro. Está-se muito longe disso. E note-se bem que só opera num perímetro georeferenciado restrito.
Claro. Ès tu e Gemini com a tua prompt enviesada que decidem o free float do mercado. Passas os dias a fazer propaganda anti musk. Não sei como não te cansas – Tal é o Pó que tens ao homem, que até te tolda os sentidos.
E de concreto, em vez de bréu-bréu, disseste o habitual … nada.
Mas essa do “free float do mercado”, é caprichada, há que reconhecer 😉
Espectáculo. Agora façam um tuk-tuk autónomo para Portugal.