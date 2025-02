Vida com robótica, IA e transportes autónomos: Toyota cria uma cidade para testar o futuro

Hoje em dia, já conhecemos muitas inovações que víamos, anteriormente, em filmes de ficção científica. Efetivamente, as empresas têm trabalhado nesse sentido, com curvas de desenvolvimento positivamente impressionantes. Agora, a Toyota planeia testar a vida quotidiana com robótica, Inteligência Artificial (IA) e transportes autónomos com emissões zero, na Woven City, perto do Monte Fuji.

Construída nos terrenos de uma fábrica de automóveis da Toyota Motor já encerrada, a nova cidade da fabricante japonesa pretende ser um local onde investigadores e startups se reúnem para partilhar ideias, testando a vida quotidiana com robótica, IA e transportes autónomos com emissões zero.

Estamos a fazer uma área de testes para a mobilidade, o que é um pouco diferente. Não somos um promotor imobiliário.

Explicou Daisuke Toyoda, um executivo responsável pelo projeto, no sábado, durante uma visita às instalações, na Woven City, perto do Monte Fuji, sublinhando que não se trata de "uma cidade inteligente".

A construção desta cidade futurista começou em 2021 e sabe-se que todos os edifícios estão conectados por passagens subterrâneas, onde veículos autónomos se deslocarão para recolher o lixo e fazer entregas.

Sem pessoas a viverem lá, sabe-se, também, que os primeiros residentes serão apenas 100.

A primeira fase estende-se por 47.000 metros quadrados. Quando a cidade estiver concluída, terá uns impressionantes 294.000 metros quadrados.

O nome da cidade, Woven City, homenageia os primórdios da Toyota enquanto fabricante de teares têxteis automáticos.

Entretanto, com a cidade futurista a ser construída, os responsáveis da fabricante japonesa reconheceram que não esperam ganhar dinheiro com a Woven City, pelo menos durante anos.

Na opinião de Keisuke Konishi, analista de automóveis do Quick Corporate Valuation Research Center, a "Toyota tem dinheiro para fazer isso tudo", inclusivamente construir um complexo inteiro para testar nova tecnologia.