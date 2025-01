Vendas de veículos elétricos poderão aumentar 17% em 2025: mais de 20 milhões de unidades

As vendas globais de veículos totalmente elétricos e híbridos plug-in deverão aumentar pelo menos 17% este ano, atingindo mais de 20 milhões de unidades. Este números são impulsionadas pela extensão dos subsídios de troca de automóveis na China, de acordo com previsões divulgadas hoje.

A Europa, o segundo maior mercado de veículos elétricos do mundo, deverá retomar o crescimento nas vendas graças à implementação de metas de redução de emissões de CO2 e à disponibilidade de modelos mais acessíveis. No entanto, o ritmo de crescimento será mais lento em comparação com 2023, afirmou Iola Hughes, chefe de pesquisa da Rho Motion.

Porque é relevante?

Os fabricantes de automóveis encaram 2025 como um ano transformador, uma vez que a Europa introduzirá novas metas para fomentar a adoção de veículos elétricos, enquanto a China continuará a alargar os seus subsídios. Simultaneamente, os Estados Unidos poderão ver retrocessos nos seus objetivos de eletrificação devido às políticas da administração Trump.

Na China, as vendas de veículos elétricos deverão superar a previsão anterior de um crescimento de 17% em 2025, consolidando ainda mais a sua posição dominante no mercado graças à extensão dos subsídios, estimou a Rho Motion. Em 2024, as vendas de veículos elétricos no país registaram um aumento recorde de 40%, atingindo os 11 milhões.

Os elétricos na China, Europa e EUA

Os veículos elétricos fabricados na China continuarão a confirmar as tendências de 2024 na América Latina, onde já alcançaram uma quota de mercado superior a 80%. Também deverão crescer nas regiões Ásia-Pacífico e em mercados emergentes, segundo as previsões da empresa.

Para a Europa, prevê-se um aumento geral de 15% nas vendas, face aos 3 milhões de veículos elétricos vendidos no ano passado.

Ainda assim, os fabricantes de automóveis enfrentam o risco de multas de cerca de 10 mil milhões de euros por incumprimento das metas de emissões da UE, apesar de adquirirem créditos de emissores de veículos elétricos através de pools.

Este valor compara-se com estimativas anteriores de 15 mil milhões de euros, que não consideravam desenvolvimentos recentes na indústria e novos mecanismos de compensação de emissões.

Nos Estados Unidos, a Rho Motion prevê um crescimento de 16% nas vendas de veículos elétricos em 2025, apesar do impacto limitado das mudanças políticas de Trump. Contudo, estas alterações poderão ter consequências a longo prazo, incluindo, no pior cenário, uma queda de 47% na procura de baterias para veículos elétricos até 2040.

