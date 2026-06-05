Vendas de elétricos disparam e Tesla volta a dominar em Portugal

O mercado automóvel em Portugal registou uma forte dinâmica no mês de maio de 2026, com os dados mais recentes a revelarem uma reviravolta nas marcas mais vendidas e um crescimento consolidado dos veículos eletrificados, que já representam 68% do mercado total acumulado no ano.

Volkswagen destrona Peugeot em maio

O mercado automóvel em Portugal registou uma importante reconfiguração no mês de maio de 2026. Segundo os dados mais recentes divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), o setor mantém uma forte dinâmica de eletrificação, com os veículos movidos a novas energias a representarem já 68% do mercado total acumulado no ano.

O mês ficou marcado por uma mudança histórica no topo da tabela de vendas de ligeiros de passageiros e por uma recuperação expressiva de marcas focadas em motorizações elétricas e híbridas. A Peugeot, que liderava de forma consecutiva o mercado nacional há cinco meses, perdeu a primeira posição mensal para a Volkswagen. A marca alemã garantiu o topo da tabela em maio com 1.813 unidades matriculadas, o que representa um crescimento de 11% face ao período homólogo do ano anterior.

Em sentido inverso, a fabricante francesa desceu para a segunda posição com 1.804 matrículas, sofrendo uma quebra de 27% nas vendas mensais. O pódio do mês ficou fechado com a Mercedes-Benz, que registou 1.764 automóveis entregues. Apesar desta inversão mensal, a Peugeot preserva a liderança isolada no acumulado dos primeiros cinco meses do ano, com mais de 11 mil unidades comercializadas, seguida de perto pelas marcas alemãs Mercedes-Benz e BMW.

# Marca Maio 26 Maio 25 Var. Maio 26/25 1.º Volkswagen 1813 un. 1634 un. 11% 2.º Peugeot 1804 un. 2470 un. -27% 3.º Mercedes-Benz 1764 un. 1702 un. 3,6% 4.º Dacia 1516 un. 1732 un. -12,5% 5.º Renault 1509 un. 1533 un. -1,6% 6.º Tesla 1463 un. 326 un. 348,8% 7.º BMW 1453 un. 1263 un. 15% 8.º Toyota 1386 un. 1210 un. 14,5% 9.º Citroën 1320 un. 1295 un. 1,9% 10.º Kia 996 un. 1056 un. -5,7%

Tesla volta venda de elétricos en Portugal

Paralelamente, o segmento dos veículos elétricos e eletrificados demonstrou uma vitalidade invulgar, impulsionado pelo desempenho da Tesla e pela afirmação de construtores de origem chinesa. Depois de ter cedido temporariamente a liderança mensal em abril, a marca norte-americana registou uma forte recuperação em maio, com as suas vendas a dispararem cerca de 350% para um total de 1.463 unidades.

Este desempenho garantiu à empresa o sexto lugar no mercado geral de ligeiros, muito por culpa do Tesla Model 3, que se fixou como o modelo mais vendido em Portugal durante o mês, com 1.047 unidades entregues. Na análise setorial aos dados da ACAP, destaca-se que "a Tesla voltou para reclamar o trono e mantém liderança até maio" no campeonato dos automóveis 100% elétricos, somando 4.400 viaturas desde o início do ano.

Nas restantes marcas de elétricos, os construtores chineses continuam a consolidar a sua rota de crescimento com progressões expressivas de três dígitos. A Xpeng registou uma subida homóloga de 150%, ultrapassando as 760 unidades no cômputo do ano. Contudo, o maior destaque percentual pertenceu à MG, que alcançou um aumento de 477% nas vendas de modelos híbridos elétricos, totalizando mais de 2.300 unidades comerciais entre janeiro e maio.