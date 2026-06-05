PplWare Mobile

Vendas de elétricos disparam e Tesla volta a dominar em Portugal

· Motores/Energia 4 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Guilherme says:
    5 de Junho de 2026 às 10:18

    O preço do combustível subiu a pique o Musk fechou um pouco a matéria, já ninguém quer saber se é do Musk querem é fazer km por poucos € e nisso ninguém o modelo 3 por exemplo, sem manutenção obrigatória para continuar com a garantia mais durabilidade das baterias o pessoal não pensa 2x.
    Temos marcas de eléctricos como Citroën ou até Chineses como BYD aqui em Portugal obrigam a ir a marca fazer a revisão só para chegar lá e olhar para eles e papar 350€ ou mais…

    Responder
    • Guilherme says:
      5 de Junho de 2026 às 10:44

      Raio do corrector.
      *Fechou um pouco a matéria
      * Ninguém bate model 3

      Responder
    • Wolfheart says:
      5 de Junho de 2026 às 10:49

      Atenção que convém fazer manutenção aos Tesla!
      Mudança de filtros do habitáculo, ver pastilhas e discos, pois apesar de terem menos desgaste podem oxidar e darem problemas (pode ser feito em casa). Mudar o óleo e filtro dos motores eléctricos (sim, usam óleo e filtros) por volta dos 80.000/90.000Kms.

      Responder
      • Guilherme says:
        5 de Junho de 2026 às 11:04

        Podes fazer em casa sem perder garantia, mas até existe pessoal que faz só aos 200.000 imagina o dinheiro que poupas em revisões na Citroën por exemplo querem que vás lá de 15k em 15 acho eu, só ladroagem em Portugal as oficinas só querem mamar dinheiro.

        Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a proibição da publicidade a jogos e apostas online?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Škoda DuoBell - Campainha de bicicleta concebida para "furar" o cancelamento de ruído.

Podcast Clips Make Your Favorite Moments Easier to Save and Share

Sony WF-1000XM6