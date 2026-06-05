Vendas de elétricos disparam e Tesla volta a dominar em Portugal
O mercado automóvel em Portugal registou uma forte dinâmica no mês de maio de 2026, com os dados mais recentes a revelarem uma reviravolta nas marcas mais vendidas e um crescimento consolidado dos veículos eletrificados, que já representam 68% do mercado total acumulado no ano.
Volkswagen destrona Peugeot em maio
O mercado automóvel em Portugal registou uma importante reconfiguração no mês de maio de 2026. Segundo os dados mais recentes divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), o setor mantém uma forte dinâmica de eletrificação, com os veículos movidos a novas energias a representarem já 68% do mercado total acumulado no ano.
O mês ficou marcado por uma mudança histórica no topo da tabela de vendas de ligeiros de passageiros e por uma recuperação expressiva de marcas focadas em motorizações elétricas e híbridas. A Peugeot, que liderava de forma consecutiva o mercado nacional há cinco meses, perdeu a primeira posição mensal para a Volkswagen. A marca alemã garantiu o topo da tabela em maio com 1.813 unidades matriculadas, o que representa um crescimento de 11% face ao período homólogo do ano anterior.
Em sentido inverso, a fabricante francesa desceu para a segunda posição com 1.804 matrículas, sofrendo uma quebra de 27% nas vendas mensais. O pódio do mês ficou fechado com a Mercedes-Benz, que registou 1.764 automóveis entregues. Apesar desta inversão mensal, a Peugeot preserva a liderança isolada no acumulado dos primeiros cinco meses do ano, com mais de 11 mil unidades comercializadas, seguida de perto pelas marcas alemãs Mercedes-Benz e BMW.
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|Marca
|Maio 26
|Maio 25
|Var. Maio 26/25
|1.º
|Volkswagen
|1813 un.
|1634 un.
|11%
|2.º
|Peugeot
|1804 un.
|2470 un.
|-27%
|3.º
|Mercedes-Benz
|1764 un.
|1702 un.
|3,6%
|4.º
|Dacia
|1516 un.
|1732 un.
|-12,5%
|5.º
|Renault
|1509 un.
|1533 un.
|-1,6%
|6.º
|Tesla
|1463 un.
|326 un.
|348,8%
|7.º
|BMW
|1453 un.
|1263 un.
|15%
|8.º
|Toyota
|1386 un.
|1210 un.
|14,5%
|9.º
|Citroën
|1320 un.
|1295 un.
|1,9%
|10.º
|Kia
|996 un.
|1056 un.
|-5,7%
Tesla volta venda de elétricos en Portugal
Paralelamente, o segmento dos veículos elétricos e eletrificados demonstrou uma vitalidade invulgar, impulsionado pelo desempenho da Tesla e pela afirmação de construtores de origem chinesa. Depois de ter cedido temporariamente a liderança mensal em abril, a marca norte-americana registou uma forte recuperação em maio, com as suas vendas a dispararem cerca de 350% para um total de 1.463 unidades.
Este desempenho garantiu à empresa o sexto lugar no mercado geral de ligeiros, muito por culpa do Tesla Model 3, que se fixou como o modelo mais vendido em Portugal durante o mês, com 1.047 unidades entregues. Na análise setorial aos dados da ACAP, destaca-se que "a Tesla voltou para reclamar o trono e mantém liderança até maio" no campeonato dos automóveis 100% elétricos, somando 4.400 viaturas desde o início do ano.
Nas restantes marcas de elétricos, os construtores chineses continuam a consolidar a sua rota de crescimento com progressões expressivas de três dígitos. A Xpeng registou uma subida homóloga de 150%, ultrapassando as 760 unidades no cômputo do ano. Contudo, o maior destaque percentual pertenceu à MG, que alcançou um aumento de 477% nas vendas de modelos híbridos elétricos, totalizando mais de 2.300 unidades comerciais entre janeiro e maio.
O preço do combustível subiu a pique o Musk fechou um pouco a matéria, já ninguém quer saber se é do Musk querem é fazer km por poucos € e nisso ninguém o modelo 3 por exemplo, sem manutenção obrigatória para continuar com a garantia mais durabilidade das baterias o pessoal não pensa 2x.
Temos marcas de eléctricos como Citroën ou até Chineses como BYD aqui em Portugal obrigam a ir a marca fazer a revisão só para chegar lá e olhar para eles e papar 350€ ou mais…
Raio do corrector.
*Fechou um pouco a matéria
* Ninguém bate model 3
Atenção que convém fazer manutenção aos Tesla!
Mudança de filtros do habitáculo, ver pastilhas e discos, pois apesar de terem menos desgaste podem oxidar e darem problemas (pode ser feito em casa). Mudar o óleo e filtro dos motores eléctricos (sim, usam óleo e filtros) por volta dos 80.000/90.000Kms.
Podes fazer em casa sem perder garantia, mas até existe pessoal que faz só aos 200.000 imagina o dinheiro que poupas em revisões na Citroën por exemplo querem que vás lá de 15k em 15 acho eu, só ladroagem em Portugal as oficinas só querem mamar dinheiro.