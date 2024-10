Vendas de carros elétricos disparam em Portugal, desafiando a tendência europeia

O mercado automóvel em Portugal continua a mostrar sinais fortes de recuperação, com um crescimento de 6,1% nas vendas totais em setembro. Contudo, o destaque maior vai para o desempenho acima do esperado dos carros elétricos, que superaram todas as expectativas.

As vendas de carros elétricos disparam em Portugal

Os dados revelados pela ACAP indicam um aumento impressionante de 43,9% nas vendas dos carros elétricos, atingindo um total de 4053 unidades. Este número contrasta com as 2816 unidades vendidas no mesmo período do ano anterior, demonstrando um claro interesse crescente dos consumidores portugueses por esta alternativa mais sustentável.

Olhando para os números com mais detalhe, verifica-se que no acumulado do ano - de janeiro a setembro de 2024 -, o mercado automóvel português cresceu 4,6%, atingindo as 181.479 unidades. Dentro deste total, os veículos 100% elétricos representaram 29.068 unidades, correspondendo a um aumento de 13,3% face ao período homólogo de 2023.

Já os híbridos convencionais também registaram um crescimento expressivo, com 26.063 unidades vendidas (+13,6%). Os híbridos plug-in (PHEV) apresentaram um crescimento mais modesto, com 20.586 unidades vendidas (+6,3%).

Portugal desafia a tendência europeia negativa

Enquanto em Portugal as vendas de carros elétricos aceleram, a nível europeu verifica-se uma tendência diferente. A retirada de incentivos em alguns países, como a Alemanha, beneficia as vendas de híbridos plug-in (PHEV). Em Portugal, ainda que os PHEV beneficiem de incentivos fiscais semelhantes aos elétricos para clientes empresariais, as suas vendas caíram 10,7% em setembro.

O forte crescimento nas vendas de veículos elétricos em Portugal coloca o país numa posição de destaque na Europa. Este cenário demonstra o compromisso com a descarbonização do setor dos transportes e a aposta numa mobilidade mais amiga do ambiente. A crescente oferta de modelos elétricos, a melhoria da infraestrutura de carregamento e os incentivos governamentais têm contribuído para este sucesso.

Além dos fatores mencionados, o aumento da consciencialização ambiental, a crescente autonomia dos veículos elétricos e a redução dos custos de utilização também impulsionam as vendas. A tendência de crescimento do mercado de elétricos em Portugal parece estar consolidada, com expectativas de que continue a superar as vendas de veículos com motor de combustão interna nos próximos anos.