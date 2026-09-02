Portugal: vendas de carros disparam e elétricos já representam mais de 25% do mercado

O setor automóvel em Portugal registou uma forte recuperação com a entrada em circulação de 197.632 novos veículos, fixando um crescimento homólogo expressivo de 10,3%. A procura por novas viaturas mantém-se com uma trajetória sustentada, impulsionada pela renovação de frotas e pelo aumento contínuo do interesse carros elétricos.

Os números oficiais confirmam uma expansão transversal a várias categorias, com o segmento de ligeiros de passageiros a liderar o volume global. Paralelamente, os ligeiros de mercadorias totalizaram 22.299 matrículas acumuladas, um salto direto de 9,8%, reforçado por um mês de agosto em que este subsetor subiu 21,8% face ao ano anterior, atingindo 2.449 unidades.

Elétricos disparam e conquistam 26,8% em Portugal

A grande transformação estrutural do parque automóvel nacional reside no segmento 100% elétrico, que alcançou 26,8% de quota nas vendas de ligeiros de passageiros. Mais de 1 em cada 4 condutores que compraram um carro novo optou por uma motorização exclusivamente a bateria, consolidando este tipo de motorização no topo das escolhas diárias.

Quando se analisam todas as soluções com energias alternativas, que englobam híbridos e 100% elétricos, a fatia ascende a quase 75% do total de ligeiros matriculados. Modelos focados na eficiência e autonomia continuam a somar volumes expressivos, registando milhares de entregas e alterando o equilíbrio competitivo das tabelas de vendas.

A resposta das marcas tradicionais e dos novos construtores tem sido rápida, alargando as gamas de modelos com preços mais competitivos e tempos de entrega mais reduzidos. As baterias com maior densidade energética e a expansão da rede pública de carregamento têm diminuído as principais barreiras de entrada dos compradores.

Construtores ajustam catálogos para travar os combustíveis fósseis

Os motores puramente térmicos a gasolina e gasóleo continuam a perder terreno sistemático mês após mês, vendo a sua relevância reduzida a uma fração minoritária. A previsibilidade fiscal favorável e a poupança nos custos por quilómetro percorrido aceleram a substituição dos modelos tradicionais nas garagens portuguesas.

Com os números acumulados a superar a marca das 197 mil unidades matriculadas, o mercado automóvel fecha o período estival em aceleração e prepara a reta final do ano. A expectativa aponta para uma subida contínua da quota dos carros elétricos, aproximando o mercado nacional dos padrões mais avançados de descarbonização em toda a Europa.