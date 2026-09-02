Portugal: vendas de carros disparam e elétricos já representam mais de 25% do mercado
O setor automóvel em Portugal registou uma forte recuperação com a entrada em circulação de 197.632 novos veículos, fixando um crescimento homólogo expressivo de 10,3%. A procura por novas viaturas mantém-se com uma trajetória sustentada, impulsionada pela renovação de frotas e pelo aumento contínuo do interesse carros elétricos.
Os números oficiais confirmam uma expansão transversal a várias categorias, com o segmento de ligeiros de passageiros a liderar o volume global. Paralelamente, os ligeiros de mercadorias totalizaram 22.299 matrículas acumuladas, um salto direto de 9,8%, reforçado por um mês de agosto em que este subsetor subiu 21,8% face ao ano anterior, atingindo 2.449 unidades.
Elétricos disparam e conquistam 26,8% em Portugal
A grande transformação estrutural do parque automóvel nacional reside no segmento 100% elétrico, que alcançou 26,8% de quota nas vendas de ligeiros de passageiros. Mais de 1 em cada 4 condutores que compraram um carro novo optou por uma motorização exclusivamente a bateria, consolidando este tipo de motorização no topo das escolhas diárias.
Quando se analisam todas as soluções com energias alternativas, que englobam híbridos e 100% elétricos, a fatia ascende a quase 75% do total de ligeiros matriculados. Modelos focados na eficiência e autonomia continuam a somar volumes expressivos, registando milhares de entregas e alterando o equilíbrio competitivo das tabelas de vendas.
A resposta das marcas tradicionais e dos novos construtores tem sido rápida, alargando as gamas de modelos com preços mais competitivos e tempos de entrega mais reduzidos. As baterias com maior densidade energética e a expansão da rede pública de carregamento têm diminuído as principais barreiras de entrada dos compradores.
Construtores ajustam catálogos para travar os combustíveis fósseis
Os motores puramente térmicos a gasolina e gasóleo continuam a perder terreno sistemático mês após mês, vendo a sua relevância reduzida a uma fração minoritária. A previsibilidade fiscal favorável e a poupança nos custos por quilómetro percorrido aceleram a substituição dos modelos tradicionais nas garagens portuguesas.
Com os números acumulados a superar a marca das 197 mil unidades matriculadas, o mercado automóvel fecha o período estival em aceleração e prepara a reta final do ano. A expectativa aponta para uma subida contínua da quota dos carros elétricos, aproximando o mercado nacional dos padrões mais avançados de descarbonização em toda a Europa.
Continuem a comprar quando os data centers começarem a bombar vocês bem podem pedalar para gerar energia.muito apagão vai existir neste país.
Vai ser como o covid quando o pessoal os avisava pra não tomar a vacina eramos rotulados como ignorantes, negacionistas etc, agora vê-se quem tinha razão, quando alertamos para o erro de comprar electrico mtos tb pensam que nos estamos errados, mtos se calhar este inverno já vão começar a pensar 2 vezes.
Na Noruega são apagões todos os dias…
Então mas quais consomem mais energia eléctrica, os eléctricos ou os a combustão ?
“Quando alertamos” ???? Quem ? O rebanho ?
Se os a combustão consomem energia eléctrica para se deslocar então os VEs também consomem carvão!
É com cada uma que mais parecem duas.
Não entendi a referência, não sabe que se gasta eletricidade para produzir, transportar e abastecer combustíveis ?
É com cada uma que mais parecem duas.
https ://energeiaplus.com/2025/03/31/wieviel-strom-brauchts-fuer-die-bereitstellung-von-benzin-und-diesel/?translateto=en
São só 3 a 3.5 kwh por cada litro abastecido.
Como não lhe interessa diz que não entende a referencia!
Sabe tanto tanto tanto. Não deveria saber também que há vários países a produzir electricidade com recurso a fontes como carvão?!?
Sim não entendo porque algo continua a ser feito e do outro lado estão os que podem ser alimentados com qualquer fonte de energia.
Ha vários países, mas Portugal não é de certeza, agora não posso usar o meu que é alimentado a Sol porque há países que refinam petróleo com energia do carvão ?
O meu carro consegue andar com energia produzida com carvão, petróleo, gás, solar, eólica, hídrica e até com uma rodinha de hamster…
Estas a dizer que ter essas opções para fazer andar o meu carro é mau do que estar preso a um só produto que pode sofrer bloqueios?
Nem era um artigo “a sério” de eléctricos se não estivesse vossa excelência com o seu QI habitual a escrever os seus comentários que nada trazem de útil para o tema quando os factos estão à vista de todos. A agenda não resultou.
Pode ter resultado para outros assuntos, mas para este não.
Então porque não responde ?
Está assim tão incomodado com a minha presença ?
Sim, parece que a agenda não resulta, as vossas lamurias é a prova disso.
Do alto da sua sabedoria, já conseguiu ensinar as IAs que a definição de bateria não é um conjunto de pilhas?
Já pediu a alteração dos dicionários online?
Dicionários em papel é mais difícil eu sei… Demora mais… Mas tente alterar os online!
Como andam todos errados poderia fazer algo de realmente util e começar a alterar aqueles definições erradas!
Quem não conseguiu foi você, tanto que vejo com um link que explicava as diferenças e mesmo assim não a entendeu.
Eu não preciso, mas você precisa de aprender a ler, parece que esse também não é o seu forte.
Há de facto génios Doutorados em Silicon Valey, mais concretamente na Google (Dr Google), que recusam tomar vacinas para eles e para os filhos deles…… e depois vemos também com a abertura de portas a importação de doenças que nós já tinhamos erradicado, como o sarampo a regressar e a matar quem não é vacinado!!!!!
Não fossem as vacinas e a nossa esperança média de vida era igual à de qualquer país africano!!!! Agora pensem é no que nos separa para um diferencial tão grande!
Eu como doente crónico tomo todos os anos a vacina da gripe, Covid e pneumonia, qual é mesmo o problema das vacinas?
Eu defendo sem margem para dúvidas as vacinas, o andresilva é que é contra!
A desinformação.
@Rui eu percebi a tua opinião em relação as vacinas, se há coisa que está provada a sua eficácia são as vacinas, mas ainda há pessoas que ainda duvidam das mesmas.
Mesmo!
Como sempre os incomodados até vêm falar de doenças para tentar desviar o assunto.
Pois, mas continuam efetivamente a ser ignorantes, negacionistas etc, e continuam a não ter razão.
Acordem para a realidade e deixem de teorias de conspiração!
Qual é a diferença entre uma teoria da conspiração e a realidade?
Cerca de 6 meses.
Depende, só quando passam a verdades.
Andre, eu era parecido com o Brad Pitt.
Tomei a vacina do Covid e olhe o que me aconteceu.
Lol
Melhorou-te a visão…
“…Elétricos disparam e conquistam 26,8% em Portugal…”
Com tanta benesse e subsídio, acho pouco. Têm de começar a oferecer os carros.
Tanto onde ? diga lá que benesses existem neste momento ?
Todas e mais algumas.
Então porque comprou um diesel e não um a gasolina ?
– Impostos sobre os combustíveis e sobre a eletricidade:
Gasolina (ISP + IVA): 97,4 cêntimos/L
Elétricos (IEC): 0,1 cêntimos/kWh
– Imposto de circulação
Gasolina (IUC, segmento médio): 145 € a 180 €/ano
Elétricos: 0 €
– Imposto na compra
Gasolina (ISV, segmento médio): 600 € a 15.000 €
Elétricos: = €
– Benefícios fiscais adicionais em elétricos comprados por empresas (que são os grandes compradores):
Isenção total de tributação autónoma em IRC, quando nos a gasolina pode ir aos 35%
Dedução integral do IVA
Majoração das depreciações em IRC, que vai aos 62.500 €, enquanto nos a combustão é apenas de 25.000 €
Isenção ou tarifas reduzidas de estacionamento em alguns municípios.
E, de quando em vez, ainda pingam os subsídios à aquisição.
E preciso lata para perguntar quais benesses …
Se o veículo tiver a saída do tubo de escape para dentro do habitáculo, até se desculpa as benesses. Agora se o tubo de espace está voltado para o lado de fora, é preciso pagar pelo prejuízo ambiental na totalidade e se não pagam na totalidade então isso é considerado uma benesse…
Porque haviam de pagar impostos sobre combustíveis ?
E porque haviam de pagar IUC por emissões que não têm?
Então mas esses benefícios fiscais haviam também para os diesel e híbridos, não é justo dar agora os mesmos para os que têm menos emissões ?
Errado e mentira que têm isenção total na tributação autonoma.
Ah portanto os a combustão também têm benefícios, boa.
Sim, é preciso ter lata quando fala um privado.
Então e não falou dos descontos que têm nos combustíveis e eléctricos não têm na electricidade?
Eu não digo que os elétricos devessem pagar o equivalente ao total dos impostos sobre os combustíveis. Só quis mostrar que os a gasolina, para circular, pagam 97,4 cêntimos/L para circular e mais o IUC e os elétricos não pagam nada.
Por mim, como fizeram na Áustria, um imposto de circulação à volta de 450 €/ano nos elétricos médios, com base na potência e peso, era adequado.
Correção: Gasolina (ISV, segmento médio): 600 € a 1.500 €
– “Ninguém quer carros elétricos”;
– “É só uma fase”;
– “Nunca vai dominar o mercado”;
– “Nunca vai chegar aos 10%”;
– “Nunca vai chegar aos 20%”;
…
e por aí fora.