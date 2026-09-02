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Portugal: vendas de carros disparam e elétricos já representam mais de 25% do mercado

· Motores/Energia 35 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. andresilva says:
    2 de Setembro de 2026 às 10:25

    Continuem a comprar quando os data centers começarem a bombar vocês bem podem pedalar para gerar energia.muito apagão vai existir neste país.
    Vai ser como o covid quando o pessoal os avisava pra não tomar a vacina eramos rotulados como ignorantes, negacionistas etc, agora vê-se quem tinha razão, quando alertamos para o erro de comprar electrico mtos tb pensam que nos estamos errados, mtos se calhar este inverno já vão começar a pensar 2 vezes.

    Responder
    • Mr. Y says:
      2 de Setembro de 2026 às 10:35

      Na Noruega são apagões todos os dias…

      Responder
    • JL says:
      2 de Setembro de 2026 às 10:36

      Então mas quais consomem mais energia eléctrica, os eléctricos ou os a combustão ?

      “Quando alertamos” ???? Quem ? O rebanho ?

      Responder
      • EntãoNão says:
        2 de Setembro de 2026 às 10:54

        Se os a combustão consomem energia eléctrica para se deslocar então os VEs também consomem carvão!
        É com cada uma que mais parecem duas.

        Responder
        • JL says:
          2 de Setembro de 2026 às 11:36

          Não entendi a referência, não sabe que se gasta eletricidade para produzir, transportar e abastecer combustíveis ?

          É com cada uma que mais parecem duas.

          https ://energeiaplus.com/2025/03/31/wieviel-strom-brauchts-fuer-die-bereitstellung-von-benzin-und-diesel/?translateto=en

          São só 3 a 3.5 kwh por cada litro abastecido.

          Responder
          • EntãoNão says:
            2 de Setembro de 2026 às 11:57

            Como não lhe interessa diz que não entende a referencia!
            Sabe tanto tanto tanto. Não deveria saber também que há vários países a produzir electricidade com recurso a fontes como carvão?!?

          • JL says:
            2 de Setembro de 2026 às 12:13

            Sim não entendo porque algo continua a ser feito e do outro lado estão os que podem ser alimentados com qualquer fonte de energia.

            Ha vários países, mas Portugal não é de certeza, agora não posso usar o meu que é alimentado a Sol porque há países que refinam petróleo com energia do carvão ?

        • Realista says:
          2 de Setembro de 2026 às 12:11

          O meu carro consegue andar com energia produzida com carvão, petróleo, gás, solar, eólica, hídrica e até com uma rodinha de hamster…

          Estas a dizer que ter essas opções para fazer andar o meu carro é mau do que estar preso a um só produto que pode sofrer bloqueios?

          Responder
      • bst says:
        2 de Setembro de 2026 às 11:07

        Nem era um artigo “a sério” de eléctricos se não estivesse vossa excelência com o seu QI habitual a escrever os seus comentários que nada trazem de útil para o tema quando os factos estão à vista de todos. A agenda não resultou.
        Pode ter resultado para outros assuntos, mas para este não.

        Responder
        • JL says:
          2 de Setembro de 2026 às 11:39

          Então porque não responde ?

          Está assim tão incomodado com a minha presença ?

          Sim, parece que a agenda não resulta, as vossas lamurias é a prova disso.

          Responder
          • PoisZé says:
            2 de Setembro de 2026 às 12:01

            Do alto da sua sabedoria, já conseguiu ensinar as IAs que a definição de bateria não é um conjunto de pilhas?
            Já pediu a alteração dos dicionários online?
            Dicionários em papel é mais difícil eu sei… Demora mais… Mas tente alterar os online!
            Como andam todos errados poderia fazer algo de realmente util e começar a alterar aqueles definições erradas!

          • JL says:
            2 de Setembro de 2026 às 12:15

            Quem não conseguiu foi você, tanto que vejo com um link que explicava as diferenças e mesmo assim não a entendeu.

            Eu não preciso, mas você precisa de aprender a ler, parece que esse também não é o seu forte.

    • Rui says:
      2 de Setembro de 2026 às 10:40

      Há de facto génios Doutorados em Silicon Valey, mais concretamente na Google (Dr Google), que recusam tomar vacinas para eles e para os filhos deles…… e depois vemos também com a abertura de portas a importação de doenças que nós já tinhamos erradicado, como o sarampo a regressar e a matar quem não é vacinado!!!!!

      Não fossem as vacinas e a nossa esperança média de vida era igual à de qualquer país africano!!!! Agora pensem é no que nos separa para um diferencial tão grande!

      Responder
    • Fernando F says:
      2 de Setembro de 2026 às 11:18

      Pois, mas continuam efetivamente a ser ignorantes, negacionistas etc, e continuam a não ter razão.
      Acordem para a realidade e deixem de teorias de conspiração!

      Responder
    • PorcoDoPunjab says:
      2 de Setembro de 2026 às 12:00

      Andre, eu era parecido com o Brad Pitt.
      Tomei a vacina do Covid e olhe o que me aconteceu.

      Responder
  2. Yamahia says:
    2 de Setembro de 2026 às 11:34

    “…Elétricos disparam e conquistam 26,8% em Portugal…”
    Com tanta benesse e subsídio, acho pouco. Têm de começar a oferecer os carros.

    Responder
    • JL says:
      2 de Setembro de 2026 às 11:45

      Tanto onde ? diga lá que benesses existem neste momento ?

      Responder
      • Yamahia says:
        2 de Setembro de 2026 às 12:05

        Todas e mais algumas.

        Responder
      • Max says:
        2 de Setembro de 2026 às 12:30

        – Impostos sobre os combustíveis e sobre a eletricidade:
        Gasolina (ISP + IVA): 97,4 cêntimos/L
        Elétricos (IEC): 0,1 cêntimos/kWh
        – Imposto de circulação
        Gasolina (IUC, segmento médio): 145 € a 180 €/ano
        Elétricos: 0 €
        – Imposto na compra
        Gasolina (ISV, segmento médio): 600 € a 15.000 €
        Elétricos: = €
        – Benefícios fiscais adicionais em elétricos comprados por empresas (que são os grandes compradores):
        Isenção total de tributação autónoma em IRC, quando nos a gasolina pode ir aos 35%
        Dedução integral do IVA
        Majoração das depreciações em IRC, que vai aos 62.500 €, enquanto nos a combustão é apenas de 25.000 €
        Isenção ou tarifas reduzidas de estacionamento em alguns municípios.

        E, de quando em vez, ainda pingam os subsídios à aquisição.
        E preciso lata para perguntar quais benesses …

        Responder
        • Realista says:
          2 de Setembro de 2026 às 12:39

          Se o veículo tiver a saída do tubo de escape para dentro do habitáculo, até se desculpa as benesses. Agora se o tubo de espace está voltado para o lado de fora, é preciso pagar pelo prejuízo ambiental na totalidade e se não pagam na totalidade então isso é considerado uma benesse…

          Responder
        • JL says:
          2 de Setembro de 2026 às 12:51

          Porque haviam de pagar impostos sobre combustíveis ?

          E porque haviam de pagar IUC por emissões que não têm?

          Então mas esses benefícios fiscais haviam também para os diesel e híbridos, não é justo dar agora os mesmos para os que têm menos emissões ?

          Errado e mentira que têm isenção total na tributação autonoma.

          Ah portanto os a combustão também têm benefícios, boa.

          Sim, é preciso ter lata quando fala um privado.

          Então e não falou dos descontos que têm nos combustíveis e eléctricos não têm na electricidade?

          Responder
          • Max says:
            2 de Setembro de 2026 às 13:13

            Eu não digo que os elétricos devessem pagar o equivalente ao total dos impostos sobre os combustíveis. Só quis mostrar que os a gasolina, para circular, pagam 97,4 cêntimos/L para circular e mais o IUC e os elétricos não pagam nada.
            Por mim, como fizeram na Áustria, um imposto de circulação à volta de 450 €/ano nos elétricos médios, com base na potência e peso, era adequado.

        • Max says:
          2 de Setembro de 2026 às 12:55

          Correção: Gasolina (ISV, segmento médio): 600 € a 1.500 €

          Responder
  3. Realista says:
    2 de Setembro de 2026 às 12:25

    – “Ninguém quer carros elétricos”;
    – “É só uma fase”;
    – “Nunca vai dominar o mercado”;
    – “Nunca vai chegar aos 10%”;
    – “Nunca vai chegar aos 20%”;

    e por aí fora.

    Responder

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