Venda de carros elétricos dispara 78%! Quais as marcas mais vendidas?

Quem acompanha o segmento automóvel saber que a venda de carros elétricos tem vindo a crescer substancialmente. Alavancado pelos preços dos combustíveis, mas também pelo conceito de mobilidade elétrica e apoios do Governo, a venda de carros elétricos em Portugal disparou quase 78%.

Saiba quais são os carros elétricos que mais vendem em Portugal.

ACAP: vendas de carros elétricos de passageiros dispararam nos cinco primeiros meses do ano

De acordo com dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), as vendas de carros elétricos de passageiros dispararam nos cinco primeiros meses do ano. Segundo as informações, passaram-se a vender, em média, 40 veículos por dia, mais 18 do que em igual período do ano passado.

A liderar a tabela das marcas mais vendidas de carros elétricos, entre janeiro e maio, está a Peugeot, seguida da Tesla e da BMW. No total, das 28 marcas com representantes oficiais de viaturas elétricas em Portugal, apenas a Man não registou nenhuma venda. As vendas divulgadas relativas a ligeiros de passageiros incluem ambulâncias, esclarece a ACAP.

A ACAP refere ainda que até maio, foram vendidos um total de 22 030 automóveis de passageiros de todo o tipo, entre elétricos, ‘plug-in’ e híbridos, mais 26,4% relativamente a período homólogo de 2021.

Relativamente ao mercado de veículos ligeiros de mercadorias, este teve um forte crescimento em maio. No entanto, caiu 275,6% face ao mesmo período do ano anterior. Em maio, o crescimento neste segmento atingiu os 63% relativamente a maio do ano passado.