Vem aí o calor! Alguns cuidados a ter com o seu carro

Com a chegada das temperaturas elevadas, é importante garantir que o seu automóvel está preparado para enfrentar o calor. Alguns cuidados simples podem evitar avarias e aumentar a segurança na estrada.

Calor: verifique estes pontos essenciais:

Líquido de refrigeração : confirme o nível e o estado para evitar o sobreaquecimento do motor.

: confirme o nível e o estado para evitar o sobreaquecimento do motor. Pneus : verifique a pressão e o desgaste, já que o calor influencia o seu comportamento.

: verifique a pressão e o desgaste, já que o calor influencia o seu comportamento. Bateria : as temperaturas elevadas podem reduzir a sua vida útil.

: as temperaturas elevadas podem reduzir a sua vida útil. Ar condicionado : teste o sistema antes das viagens de verão.

: teste o sistema antes das viagens de verão. Fluidos: confirme os níveis de óleo, travões e limpa-vidros.

Além disso, sempre que possível, estacione à sombra ou utilize um para-sol para proteger o interior do veículo.

As viagens de verão costumam significar mais quilómetros percorridos e períodos mais longos ao volante. Por isso, antes de arrancar para férias, vale a pena fazer uma inspeção rápida ao estado geral do veículo. Uma manutenção preventiva pode evitar imprevistos, reduzir consumos e garantir uma viagem mais confortável para todos os ocupantes.

Por fim, nunca deixe crianças ou animais dentro do carro estacionado. Em poucos minutos, a temperatura no habitáculo pode atingir valores perigosos.

Uma pequena verificação antes das férias pode evitar grandes dores de cabeça durante o verão.