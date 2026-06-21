Vem aí o calor! Alguns cuidados a ter com o seu carro
Com a chegada das temperaturas elevadas, é importante garantir que o seu automóvel está preparado para enfrentar o calor. Alguns cuidados simples podem evitar avarias e aumentar a segurança na estrada.
Calor: verifique estes pontos essenciais:
- Líquido de refrigeração: confirme o nível e o estado para evitar o sobreaquecimento do motor.
- Pneus: verifique a pressão e o desgaste, já que o calor influencia o seu comportamento.
- Bateria: as temperaturas elevadas podem reduzir a sua vida útil.
- Ar condicionado: teste o sistema antes das viagens de verão.
- Fluidos: confirme os níveis de óleo, travões e limpa-vidros.
Além disso, sempre que possível, estacione à sombra ou utilize um para-sol para proteger o interior do veículo.
As viagens de verão costumam significar mais quilómetros percorridos e períodos mais longos ao volante. Por isso, antes de arrancar para férias, vale a pena fazer uma inspeção rápida ao estado geral do veículo. Uma manutenção preventiva pode evitar imprevistos, reduzir consumos e garantir uma viagem mais confortável para todos os ocupantes.
Por fim, nunca deixe crianças ou animais dentro do carro estacionado. Em poucos minutos, a temperatura no habitáculo pode atingir valores perigosos.
Uma pequena verificação antes das férias pode evitar grandes dores de cabeça durante o verão.