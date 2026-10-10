Vêm aí novos radares de velocidade e as multas vão chegar mais rápido a casa

O Governo prepara-se para reforçar a fiscalização rodoviária. Para isso vai ter mais radares de velocidade e vai também implementar uma série de medidas. Saiba qual o objetivo.

Além do reforço de radares, está a utilização de autos digitais, que deverão permitir às autoridades tratar as infrações de forma mais rápida e eficiente. Isto significa que as

A iniciativa pretende modernizar os procedimentos associados às contraordenações rodoviárias e reduzir a burocracia que pode atrasar a aplicação das respetivas sanções.

Autos digitais para acelerar o processo das multas

A utilização de autos digitais é uma das medidas em destaque. Ao substituir procedimentos administrativos mais demorados por processos digitais, pretende-se agilizar o tratamento das infrações e tornar mais célere a tramitação dos processos.

Na prática, esta modernização poderá reduzir o tempo necessário para tratar uma infração, desde o registo pelas autoridades até ao desenvolvimento do respetivo processo contraordenacional.

Está também prevista a reativação da Brigada de Trânsito da GNR, uma medida que pretende reforçar a presença das autoridades nas estradas e intensificar a fiscalização rodoviária. A criação desta estrutura já tinha sido avançada anteriormente, estando previsto que arranque com cerca de 1300 efetivos.

As medidas integram a nova Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária – Visão Zero 2030, que estabelece uma meta ambiciosa: reduzir para metade o número de mortos e feridos graves nas estradas portuguesas até 2030.

Além do reforço da fiscalização, o Governo está também a preparar um novo Código da Estrada, que deverá introduzir alterações destinadas a melhorar a resposta às infrações e a reforçar a segurança rodoviária.