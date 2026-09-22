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Motores/Energia

Veículos autónomos: Portugal junta-se a rede europeia de testes já na próxima semana

7 Comentários

Portugal vai integrar a rede europeia de ensaios para veículos autónomos. A assinatura da declaração conjunta de intenções está marcada para a próxima semana, durante os Connecting Europe Days 2026, e ficará a cargo da secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias.

Condução autónoma, carros autónomos

A rede europeia procura criar uma grande zona de testes que abranja estradas e cidades de vários países europeus, permitindo que os veículos autónomos circulem entre fronteiras sem terem de repetir todo o processo de autorização em cada Estado-membro.

Agora, ao lado da Eslováquia e da Noruega, Portugal junta-se a outros 18 países que já tinham subscrito a declaração em junho.

Segundo Cristina Pinto Dias, em declarações feitas no “Dia da Mobilidade by Bolt”, citada pelo jornal ECO, esta aproximação dará origem a um ecossistema integrado, competitivo e sustentável para o desenvolvimento da condução automatizada.

Para evitar a fragmentação regulatória entre países, os Estados-membros comprometem-se a adotar requisitos técnicos comuns para os veículos e sistemas automatizados, além de processos coordenados de homologação, autorização e regras partilhadas para a circulação e prestação de serviços com este tipo de veículos.

Legislação nacional já está em vigor

Esta adesão surge pouco depois da entrada em vigor de legislação nacional para a realização de testes de veículos autónomos, algo que a secretária de Estado recordou durante a sua intervenção.

De acordo com Cristina Pinto Dias, é preciso esperar que o investimento e os investidores apareçam, cabendo à regulação dar confiança ao setor, proteger passageiros e profissionais, e oferecer estabilidade a empresas, investidores e consumidores.

Interesse do setor já é visível

Recentemente, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) confirmou ter recebido diversos pedidos de reuniões prévias, relacionados com o esclarecimento de questões sobre o regime jurídico aplicável ao licenciamento de testes de sistemas automáticos de condução.

Segundo o organismo, este interesse reflete a atenção que o setor está a dar ao novo enquadramento legal, ainda que não tenham sido reveladas as entidades envolvidas, o número exato de pedidos, nem se já houve encontros concretos sobre localizações para os ensaios.

Até ao momento, estes contactos ainda não se traduziram em pedidos formais. Segundo fonte oficial do IMT, não deram ainda entrada quaisquer pedidos de licenciamento, nem de reconhecimento de licenças emitidas por outros Estados-membros.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
autonomo mobilidade autónoma rede europeia

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  1. Avatar de Gonçalo
    Gonçalo

    Vamos só aguardar que o Verstappen copie e cole aqui a opinião do Gemini para abrir a secção de comentários

    Responder
    1. Avatar de Toni da Adega
      Toni da Adega

      Vamos antes aguardar os comentários que a sinistralidade rodoviária portuguesa é causada por este Veículos. Elektros matam milhoes todos os dias

      Responder
  2. Avatar de Realista
    Realista

    O Toy já tinha um carro que conduzia sem mãos em 2002…

    Responder
    1. Avatar de JL
      JL

      LOOL

      Responder
  3. Avatar de CIéqueébom
    CIéqueébom

    MEDO! Mais perigo na via pública!

    Responder
  4. Avatar de Manuel
    Manuel

    Quero ver carros autónomos no grande porto. Ruas minúsculas, falta de sinalização horizontal, sem passeios. Gostaria realmente de ver esse teste.

    Responder
  5. Avatar de anonimo77
    anonimo77

    Na Holanda já é uma realidade .

    Responder
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