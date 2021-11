Veículos a gasóleo e gasolina com “morte” anunciada para 2040

Os últimos anos têm sido de enorme mudança no segmento automóvel. Pressionados pelas questões ambientais e não só, as fabricantes automóveis têm apostado essenciamente em veículos movidos a energia elétrica.

A procura por veículos a gasóleo e gasolina tem vindo a decrescer ligeiramente e aponta-se o ano de 2040 como o fim para carros com estes tipos de combustível.

Países e fabricantes de automóveis assinaram acordo para acabar com veículos poluentes...

O objetivo foi traçado por fabricantes do segmento automóvel e por vários países presentes na 26.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26). Os Países e fabricantes de automóveis assinaram um acordo para acabar com veículos poluentes globalmente até 2040. Até 2035 deverão conseguir limitar a venda nos principais mercados.

O Acordo de Glasgow sobre a Emissão Zero de Veículos engloba mais de 100 entidades, incluindo 31 países, embora os três maiores mercados - Estados Unidos, China e Japão - bem como Espanha, Alemanha e França, não aderirem para já.

O acordo para vender apenas veículos com emissões zero a partir de 2040 foi assinado por países como o Canadá, Nova Zelândia, Holanda, Irlanda e Reino Unido.

Alguns países não assumiram o compromisso de acabar com os veículos poluentes, mas prometeram reduzir até 2050 as emissões zero de gases com efeito de estufa emitidas pelos aviões.

Seis grandes fabricantes de veículos automóveis - incluindo a Ford, Mercedes-Benz, General Motors e Volvo - comprometeram-se a trabalhar para eliminar gradualmente as vendas de novos veículos movidos a gasolina e diesel até 2040 em todo o mundo e até 2035 nos "principais mercados". Já a Toyota, Volkswagen e Nissan-Renault não aderiram à promessa.

A BWM também ficou de fora por considerar existir uma "grande incerteza sobre o desenvolvimento de infraestruturas globais para apoiar a mudança total para veículos a zero emissões".

