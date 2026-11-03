Vários voos na Europa alvo de ameaças de bomba. Um deles saiu de Lisboa

Esta terça-feira, vários voos comerciais foram alvo de ameaças de bomba na Europa. Entre os incidentes estão dois voos da Ryanair com origem em Lisboa e Dublin, que aterraram em Roma e foram sujeitos a inspeções de segurança. Não foram encontrados explosivos nas aeronaves inspecionadas.

Uma série de ameaças de bomba afetou vários voos comerciais em diferentes países europeus, esta terça-feira. Os incidentes obrigaram à ativação de procedimentos de segurança, à realização de inspeções às aeronaves e, num dos casos, ao desvio de um avião para outro aeroporto. Segundo a BBC, as ocorrências envolveram voos com destino a Roma, Varsóvia, Múrcia e Sófia. As autoridades realizaram operações de verificação para excluir a presença de engenhos explosivos.

Dois voos da Ryanair com origem em Portugal e na Irlanda

Entre os casos registados estão dois aviões da Ryanair que aterraram no aeroporto de Roma Fiumicino, um proveniente de Lisboa e outro de Dublin. Ambos foram alvo de ameaças e sujeitos a inspeções de segurança.

As equipas policiais verificaram as aeronaves e as respetivas bagagens, não tendo sido encontrados explosivos. O voo proveniente de Dublin, identificado como FR9611, foi acompanhado por caças da Força Aérea italiana até à aterragem.

Ameaças também em Espanha, na Polónia e na Bulgária

A vaga de incidentes estendeu-se a outros países:

Na Polónia , um voo da LOT Polish Airlines, proveniente de Londres Heathrow e com destino a Varsóvia, foi desviado para o aeroporto de Varsóvia-Modlin. Os passageiros foram retirados da aeronave e foram realizadas verificações de segurança.

, um voo da LOT Polish Airlines, proveniente de Londres Heathrow e com destino a Varsóvia, foi desviado para o aeroporto de Varsóvia-Modlin. Os passageiros foram retirados da aeronave e foram realizadas verificações de segurança. Um voo da Scandinavian Airlines (SAS), proveniente de Copenhaga e com destino a Varsóvia, foi alvo de uma ameaça. O avião aterrou no aeroporto Chopin, onde foi sujeito a uma inspeção de segurança.

e com destino a Varsóvia, foi alvo de uma ameaça. O avião aterrou no aeroporto Chopin, onde foi sujeito a uma inspeção de segurança. Em Espanha , um voo da Ryanair proveniente de Manchester aterrou em Múrcia, onde foi ativado o protocolo de emergência. As pessoas que seguiam a bordo, incluindo passageiros e tripulantes, foram retiradas enquanto as autoridades realizavam as verificações. A Guarda Civil espanhola não encontrou qualquer engenho explosivo.

, um voo da Ryanair proveniente de Manchester aterrou em Múrcia, onde foi ativado o protocolo de emergência. As pessoas que seguiam a bordo, incluindo passageiros e tripulantes, foram retiradas enquanto as autoridades realizavam as verificações. A Guarda Civil espanhola não encontrou qualquer engenho explosivo. Na Bulgária, foram registadas ameaças contra dois voos com destino a Sófia, um da Wizz Air, proveniente de Bérgamo, e outro da Ryanair, proveniente de Dublin. As autoridades ativaram os procedimentos de segurança e realizaram as respetivas verificações.

Incidentes surgem depois de desvio de voo da Wizz Air

Os acontecimentos desta terça-feira surgem na sequência de outro incidente registado na segunda-feira, no qual um voo da Wizz Air que fazia a ligação entre Londres Luton e Sófia foi desviado para Budapeste, na Hungria, depois de ter sido recebida uma ameaça de bomba.

A aeronave foi acompanhada por um caça húngaro e aterrou em segurança. As autoridades realizaram as respetivas inspeções, não tendo encontrado qualquer explosivo.

Entretanto, além de as inspeções realizadas às aeronaves envolvidas nos incidentes não terem identificado qualquer engenho explosivo, não existe confirmação pública de que todas as ameaças estejam relacionadas entre si, nem foram divulgadas conclusões definitivas sobre a sua origem.

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