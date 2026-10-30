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Motores/Energia

Vão reduzir os depósitos nos híbridos? Regra polémica pode mudar tudo

1 Comentário

Os híbridos plug-in sempre foram vendidos como o melhor de dois mundos. Prometem a tranquilidade de um motor a combustão nas viagens e a eficiência da bateria para o dia a dia. A história tem sido bem diferente. Grande parte dos condutores raramente carrega e anda semanas a queimar gasolina como se guiasse um modelo puramente térmico. Para acabar com este vício, surgiu uma ideia radical: reduzir os depósitos de combustível a um máximo de 15 litros.

A sugestão parte da associação europeia Transport & Environment (T&E). Os dados recolhidos pela organização mostram que as emissões reais destes veículos chegam a ser seis vezes superiores aos valores oficiais homologados. O problema agrava-se nas frotas empresariais, onde os condutores usam cartões de combustível pagos pelas empresas e simplesmente ignoram os cabos de carregamento no porta-bagagens.

Depósitos de 15 litros e baterias com boa autonomia

A proposta da T&E não passa por proibir os híbridos plug-in, mas sim por alterar as regras fiscais e os incentivos. Para terem direito a benefícios públicos ou selos ecológicos, os fabricantes teriam de limitar o depósito a 15 litros. Ao mesmo tempo, teriam de garantir pelo menos 200 km de autonomia puramente elétrica em condições reais e carregamento rápido DC acima dos 100 kW.

Com um depósito deste tamanho, a autonomia a gasolina cairia para perto de 150 ou 200 km quando a bateria esgotasse. Quem comprasse um PHEV e se recusasse a carregá-lo teria de parar nas bombas de combustível a cada dois dias. A lógica é simples: criar um incómodo prático tão grande que ligar o carro à tomada passe a ser a opção mais conveniente.

Existe o risco do tiro sair pela culatra

Embora a intenção seja forçar hábitos mais limpos, a medida traz complicações reais. Muitos especialistas alertam que limitar o depósito não garante mais tempo ligado ao posto elétrico. Pode apenas significar mais filas nos postos de combustível e visitas constantes para atestar com pequenas quantias.

Além disso, instalar baterias capazes de dar 200 km de autonomia faz disparar o peso dos veículos e o preço final de venda. Um PHEV com essa capacidade aproxima-se dos custos e da pegada ambiental de um veículo 100% elétrico, perdendo parte do seu sentido económico. Os construtores teriam também de redesenhar plataformas inteiras para acomodar células maiores sem roubar espaço à bagageira.

A discussão está em cima da mesa de Bruxelas e divide opiniões. Por agora trata-se apenas de uma recomendação técnica da T&E e não de uma diretiva oficial da União Europeia. Ainda assim, serve como um aviso sério à indústria automóvel: o truque de vender híbridos pesados para cumprir metas no papel tem os dias contados.

Carros híbridos plug-in afinal poluem até 6 vezes mais do que as marcas prometem

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
depósito elétricos híbrido plug-in híbridos

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Comentários

1
  1. RU
    Rui

    15 Litros numa viagem grande dá para fazer mais de 300km portanto não é assim tão mau

    Responder

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