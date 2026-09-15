Vai tirar a carta de condução? Esta aplicação ajuda a estudar para o exame de código

Setembro é, para muitos jovens, o momento de começar novos objetivos, incluindo tirar a carta de condução. Antes das aulas práticas, contudo, há uma etapa que exige muita preparação: o exame de código. Para facilitar o estudo, surge a aplicação Testes de Código da Estrada, uma plataforma portuguesa criada para ajudar os futuros condutores a estudar e praticar para o exame.

Mais do que fazer testes, importa estudar e perceber os erros

Uma das grandes vantagens de utilizar uma plataforma online é poder estudar ao próprio ritmo e ter acesso a diferentes formas de aprendizagem.

Na aplicação Testes de Código da Estrada, os utilizadores podem realizar testes de código, escolher diferentes modos de teste e estudar por temas, incluindo a possibilidade de praticar especificamente para a categoria da carta que pretendem tirar.

Depois de responder, não é apenas indicado se a resposta está certa ou errada, sendo dadas explicações e feitos comentários às questões. Desta forma, o futuro condutor pode perceber o motivo da resposta correta.

O objetivo é que o aluno não se limite a memorizar respostas, mas compreenda as regras do Código da Estrada.

Material de estudo e diferentes formas de preparação

Nem todos os alunos estudam da mesma forma. Alguns preferem fazer testes, outros começam pela teoria e há quem queira concentrar-se nos temas onde tem mais dificuldades.

Por isso, a aplicação Testes de Código da Estrada reúne diferentes ferramentas de preparação, desde material de estudo sobre o Código da Estrada, testes temáticos e vários modos de teste, até vídeos explicativos associados a algumas questões.

É ainda possível criar uma conta e sincronizar os dados, permitindo continuar o estudo no computador, tablet ou telemóvel.

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Lives praticamente todos os dias com o Instrutor Ivo

Uma das funcionalidades que diferencia a aplicação Testes de Código da Estrada é a possibilidade de aprender e esclarecer dúvidas diretamente com o Instrutor Ivo.

O Ivo realiza lives praticamente todos os dias, onde os utilizadores podem assistir às explicações, colocar questões e interagir em direto.

Para quem está a estudar sozinho, esta é uma forma de ter a componente de aula, podendo esclarecer dúvidas e acompanhar explicações sobre temas do Código da Estrada.

Uma comunidade para estudar em conjunto

Estudar para o código não tem necessariamente de ser uma experiência solitária. Por isso, a plataforma inclui também um chat global, onde os utilizadores podem interagir, colocar dúvidas e trocar experiências com outros alunos que estão a preparar o exame.

Assim, numa única aplicação, o aluno encontra testes, material de estudo, explicações, vídeos, lives e uma comunidade.

No computador ou no telemóvel

A aplicação Testes de Código da Estrada pode ser utilizada através do website, disponível aqui, ou das aplicações para Android e iOS, permitindo estudar praticamente em qualquer lugar.

Na Google Play, por exemplo, a aplicação conta atualmente com mais de um milhão de transferências e mais de 28 mil avaliações, com uma classificação média de 4,9 estrelas.

Desta forma, seja em casa, nos transportes ou num intervalo, é possível aproveitar alguns minutos para fazer mais um teste ou rever matéria.

Uma aplicação utilizada por milhares de futuros condutores

Os testemunhos dos utilizadores são uma forma de perceber a experiência de quem utiliza a plataforma.

Tanto no website como na aplicação, podem ser encontrados vários relatos de alunos que utilizaram o Testes de Código na preparação para o exame e conseguiram passar à primeira.

Consulte a página de Testemunhos

Segundo o website da aplicação Testes de Código, mais de 90% dos seus alunos a passaram à primeira no exame de código.

Assim, ainda que nenhuma aplicação substitua o estudo, as aulas ou uma preparação adequada, ter uma ferramenta que permita praticar regularmente pode ajudar a ganhar conhecimento e confiança para o exame.

Para quem quer levar a preparação ainda mais a sério

Para quem procura uma preparação mais completa, existe também a Versão Premium, que acrescenta funcionalidades como testes sem publicidade, testes offline, testes em inglês, explicações, diferentes modos de aprendizagem, vídeos, lives, dicas para o exame, ranking, quiz de sinais e outras ferramentas.

Apesar disso, é possível começar gratuitamente, fazer testes e explorar a plataforma antes de decidir se se pretende utilizar funcionalidades adicionais.

Setembro pode ser o momento certo para começar

Se este ano letivo traz consigo o objetivo de tirar a carta de condução, setembro pode ser uma boa altura para começar.

Em vez de deixar a preparação para as últimas semanas antes do exame, começar cedo permite distribuir o estudo ao longo do tempo, identificar os temas mais difíceis e ganhar confiança progressivamente.

O mais importante é praticar, perceber os erros e continuar a estudar.

Comece já a estudar