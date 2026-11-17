Um milhão de robotáxis por ano: Tesla prepara investimento colossal na Europa
A Tesla anunciou um investimento de três mil milhões de euros na gigafábrica de Grünheide, com o objetivo de produzir até um milhão de robotáxis Cybercab por ano, numa altura em que os principais fabricantes alemães estão a reduzir postos de trabalho.
A Tesla vai investir três mil milhões de euros na sua fábrica de Grünheide, nos arredores de Berlim, conforme divulgado pela Reuters. O projeto passa pela construção de uma unidade de produção adicional no local, destinada à expansão do Cybercab, o robotáxi da marca, e poderá fazer da fábrica, que é o único centro de produção da Tesla na Europa, a maior fábrica automóvel da Alemanha em termos de capacidade, ultrapassando a da Volkswagen em Wolfsburg.
Em declarações enviadas ao mesmo meio, a Tesla indicou que pretende produzir até um milhão de Cybercab por ano em Grünheide, embora o modelo ainda não tenha sido vendido em escala comercial em nenhum mercado.
Até ao final deste ano, a empresa vai submeter o pedido de licença de construção, prevendo iniciar as obras na primeira metade de 2027 e apontando 2029 como data de arranque da produção. A Tesla afirmou ainda que irá criar mais postos de trabalho no local, com várias centenas de novos trabalhadores a serem recrutados para a primeira fase de construção e planeamento da produção.
Um contraste com a indústria alemã
O anúncio surge num contexto difícil para o setor, com a Volkswagen, a Mercedes-Benz e a BMW a cortarem empregos e a ponderarem o encerramento de fábricas, pressionadas pela crescente concorrência chinesa, fazendo da Tesla um dos poucos exemplos de crescimento na produção automóvel alemã.
Nos últimos meses, a fábrica de Grünheide, inaugurada em março de 2022, aumentou a produção do Model Y e contratou mais de 2000 novos trabalhadores, e a empresa planeia ainda iniciar a produção de células de bateria no local a partir de meados do próximo ano.
Apesar dos planos de expansão na Alemanha, a Tesla não tem encontrado um acolhimento totalmente favorável no país, tendo enfrentado protestos ambientais contra a fábrica e confrontos recorrentes com o sindicato IG Metall, que a acusa de práticas antissindicais, algo que a empresa contesta, defendendo que o sindicato serve os seus próprios interesses.
Entretanto, subsistem também dúvidas quanto às perspetivas do Cybercab, o modelo que servirá de base a esta expansão. O analista do setor automóvel Matthias Schmidt, que reconheceu tratar-se de uma notícia muito necessária para a indústria alemã, questionou quanto deste investimento resultará em emprego sustentável a longo prazo e quanto corresponderá a produção automatizada com pouca mão de obra.
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