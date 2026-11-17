A Tesla anunciou um investimento de três mil milhões de euros na gigafábrica de Grünheide, com o objetivo de produzir até um milhão de robotáxis Cybercab por ano, numa altura em que os principais fabricantes alemães estão a reduzir postos de trabalho.

A Tesla vai investir três mil milhões de euros na sua fábrica de Grünheide, nos arredores de Berlim, conforme divulgado pela Reuters. O projeto passa pela construção de uma unidade de produção adicional no local, destinada à expansão do Cybercab, o robotáxi da marca, e poderá fazer da fábrica, que é o único centro de produção da Tesla na Europa, a maior fábrica automóvel da Alemanha em termos de capacidade, ultrapassando a da Volkswagen em Wolfsburg.

Em declarações enviadas ao mesmo meio, a Tesla indicou que pretende produzir até um milhão de Cybercab por ano em Grünheide, embora o modelo ainda não tenha sido vendido em escala comercial em nenhum mercado.

Até ao final deste ano, a empresa vai submeter o pedido de licença de construção, prevendo iniciar as obras na primeira metade de 2027 e apontando 2029 como data de arranque da produção. A Tesla afirmou ainda que irá criar mais postos de trabalho no local, com várias centenas de novos trabalhadores a serem recrutados para a primeira fase de construção e planeamento da produção.

Em setembro, informámos sobre um vídeo que circulava nas redes sociais com vários exemplares do Cybercab nas ruas de Austin, no estado do Texas, nos Estados Unidos. As imagens surgiram a apenas alguns dias do evento oficial de lançamento do veículo, que ocorreu a 3 de setembro.

Um contraste com a indústria alemã

O anúncio surge num contexto difícil para o setor, com a Volkswagen, a Mercedes-Benz e a BMW a cortarem empregos e a ponderarem o encerramento de fábricas, pressionadas pela crescente concorrência chinesa, fazendo da Tesla um dos poucos exemplos de crescimento na produção automóvel alemã.

Nos últimos meses, a fábrica de Grünheide, inaugurada em março de 2022, aumentou a produção do Model Y e contratou mais de 2000 novos trabalhadores, e a empresa planeia ainda iniciar a produção de células de bateria no local a partir de meados do próximo ano.

Apesar dos planos de expansão na Alemanha, a Tesla não tem encontrado um acolhimento totalmente favorável no país, tendo enfrentado protestos ambientais contra a fábrica e confrontos recorrentes com o sindicato IG Metall, que a acusa de práticas antissindicais, algo que a empresa contesta, defendendo que o sindicato serve os seus próprios interesses.

Entretanto, subsistem também dúvidas quanto às perspetivas do Cybercab, o modelo que servirá de base a esta expansão. O analista do setor automóvel Matthias Schmidt, que reconheceu tratar-se de uma notícia muito necessária para a indústria alemã, questionou quanto deste investimento resultará em emprego sustentável a longo prazo e quanto corresponderá a produção automatizada com pouca mão de obra.

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