Um dos elétricos mais baratos em Portugal conquistou cinco estrelas em segurança

A segurança é um dos fatores mais proponderantes na escolha de um automóvel, pelo que o marco que o novo Geely E2 acaba de alcançar revela-se particularmente importante para a marca chinesa. O carro elétrico conquistou a classificação máxima de cinco estrelas nos testes Euro NCAP e ANCAP.

O Geely E2, o automóvel elétrico compacto mais vendido do mundo em 2025, tornou-se no primeiro modelo da marca a conquistar cinco estrelas nos dois programas independentes de avaliação de segurança automóvel. Este resultado ganha particular relevância por ter sido alcançado ao abrigo dos novos protocolos de 2026, que elevam o nível de exigência na avaliação da segurança dos veículos.

Além deste reconhecimento, o Geely E2 apresenta-se como uma proposta competitiva no segmento dos elétricos compactos. Disponível em Portugal, com preços a começar nos 21.894 euros, procura combinar acessibilidade, mobilidade elétrica e elevados padrões de segurança.

Protocolos de 2026 reforçam as exigências de segurança

Os novos protocolos Euro NCAP e ANCAP de 2026 introduzem critérios mais exigentes na avaliação da segurança automóvel, passando a dar maior importância a situações reais de condução e a tecnologias capazes de prevenir acidentes.

A avaliação contempla quatro áreas fundamentais:

Condução Segura; Prevenção de Colisões; Proteção em Caso de Colisão; Segurança Pós-Colisão.

Segundo a Geely, o E2 destacou-se particularmente na primeira e na última destas categorias.

Geely E2 aposta na segurança ativa e na proteção dos ocupantes

Entre os sistemas de segurança do Geely E2 encontram-se a monitorização do condutor, capaz de identificar sinais de distração, fadiga ou sonolência, e a deteção de presença de crianças, que permite emitir alertas no veículo e através do smartphone.

O elétrico conta ainda com controlo de velocidade adaptativo (ACC) e um sistema de manutenção na faixa de rodagem (ICC), que obteve a pontuação máxima na respetiva avaliação, segundo a informação divulgada pela marca.

Em caso de acidente, o Geely E2 dispõe de sete airbags, de uma estrutura de proteção denominada Cage Body e de um sistema de chamada automática de emergência, Advanced eCall. Está também equipado com um mecanismo de isolamento da bateria de alta tensão após uma colisão, destinado a reduzir os riscos elétricos.

Autonomia até 345 km por menos de 22 mil euros

Com 4135 metros de comprimento, cinco lugares e tração traseira, o Geely E2 está disponível com baterias de 35 kWh e 47 kWh, que proporcionam autonomias de até 252 km e 345 km, respetivamente, segundo o ciclo combinado WLTP.

O modelo oferece ainda uma bagageira de 375 litros, expansível até 1320 litros, e um compartimento de arrumação dianteiro com 70 litros de capacidade.

Em Portugal, o Geely E2 PRO tem um preço anunciado a partir de 21.894 euros, numa campanha válida até 31 de outubro de 2026, nos concessionários aderentes e limitada ao stock existente. O valor não inclui despesas de legalização, transporte ou eventuais custos adicionais de pintura.