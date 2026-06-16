Um dos comboios diretos mais longos da Europa arranca este mês, e o preço começa nos 10€

Uma ligação ferroviária histórica vai unir Frankfurt à fronteira ucraniana, passando por Praga e Cracóvia, com viagens diárias a partir de 25 de junho.

A ferrovia europeia está prestes a ganhar uma nova e ambiciosa ligação.

A operadora privada checa Leo Express anuncia o arranque de uma das rotas de comboio direto mais longas do continente, cobrindo mais de 1300 quilómetros por quatro países numa única viagem, sem necessidade de transbordo.

De Frankfurt à fronteira com a Ucrânia

A nova ligação internacional arranca a 25 de junho de 2026 e vai unir a Alemanha, a Chéquia e a Polónia até à fronteira ucraniana, passando pela cidade polaca de Przemyśl.

O percurso inclui paragens em destinos de referência como Cracóvia, Ostrava, Praga, Dresden, Leipzig e Erfurt, antes de terminar em Frankfurt, na Alemanha.

O serviço será operado diariamente em cada sentido, sem recurso a subsídios públicos. Quem quiser fazer a viagem completa de ponta a ponta terá pela frente cerca de 18 horas e meia de comboio, um percurso que atravessa paisagens e culturas muito distintas.

Com preços a começar nos 10 euros para a rota completa, esta também foi pensada para servir viajantes de percursos mais curtos.

No sentido oeste, permite saídas de madrugada a partir da Saxónia e da Turíngia com destino ao Aeroporto de Frankfurt.

No sentido oposto, oferece ligação direta até à fronteira polonesa-ucraniana, onde os passageiros podem apanhar comboios de ligação para território ucraniano.

Mais do que uma rota, uma declaração política da Leo Express

A Leo Express está a derrubar a barreira ferroviária simbólica entre a Europa de Leste e a Europa Ocidental, ligando centros europeus-chave com a porta de entrada para a Ucrânia através de uma ligação direta que até agora faltava.

Afirmou Peter Köhler, diretor-executivo da Leo Express.

Afinal, desde a invasão russa da Ucrânia, em 2022, a Polónia tornou-se no principal ponto de entrada e saída do país em guerra, o que torna esta ligação ainda mais relevante do ponto de vista logístico e humanitário.

Assim, esta nova rota da Leo Express é mais um sinal de que o transporte ferroviário europeu está em crescimento, com operadores privados a desafiar as companhias estatais e a preencher lacunas históricas na rede continental.

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