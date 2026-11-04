Um carro elétrico vendido por minuto: Geely E2 chega ao milhão

O Geely E2, o compacto 100% elétrico já disponível em Portugal, atingiu um milhão de unidades vendidas a nível mundial dois anos após o lançamento. Segundo a marca, isto corresponde a uma média de um carro vendido por minuto.

A Geely Auto anunciou que o E2 ultrapassou a marca de um milhão de unidades vendidas em todo o mundo, um resultado alcançado em outubro de 2026, cerca de dois anos depois do lançamento mundial do modelo, a 9 de outubro de 2024. Comercializado com o nome Geely EX2 em alguns mercados, a marca sublinha que este desempenho confirma a presença crescente do modelo nos países onde está disponível.

Da estreia ao milhão

De acordo com a Geely, o E2 ultrapassou as 10.000 unidades vendidas 16 dias depois do lançamento, as 200.000 pouco mais de 200 dias após a estreia e as 600.000 ao 536.º dia, tendo chegado às 800.000 em julho de 2026. Em 2025, o modelo contabilizou 465.775 unidades comercializadas, número que, segundo dados da IHS Markit citados pela fabricante, fez dele o automóvel mais vendido do mundo nos segmentos A e B e o modelo mais vendido na China, considerando todos os segmentos.

Fora do mercado chinês, a marca destaca resultados como o de automóvel de passageiros mais vendido na Austrália no mês de lançamento, o primeiro lugar entre os elétricos na África do Sul e a liderança do ranking de veículos 100% elétricos na Jordânia durante três meses consecutivos. No México, o E2 ficou entre os dois elétricos mais vendidos em agosto e setembro de 2026, de acordo com dados da indústria automóvel local.

Agora, Portugal é um dos mais de 30 mercados, distribuídos pela Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, África e Médio Oriente, onde o modelo está presente.

Segurança e tecnologia pensadas para a cidade

Conforme informámos, em setembro de 2026, o E2 obteve a classificação máxima de cinco estrelas nos protocolos de 2026 do Euro NCAP e do ANCAP, tornando-se, segundo a Geely, um dos primeiros automóveis compactos a conseguir este resultado nos dois programas. Entre os elementos de segurança em destaque estão:

A estrutura de carroçaria reforçada;

Os sete airbags;

O Geely Battery Safety System, um sistema dedicado à proteção da bateria.

Do ponto de vista da condução urbana, o modelo recorre a uma configuração de tração traseira, a uma suspensão traseira independente multibraços e a um raio de viragem de apenas 4,95 metros, características que, segundo a marca, favorecem a agilidade e facilitam as manobras.

A unidade de propulsão elétrica integrada 11-em-1 permite otimizar o espaço disponível, o que resulta num habitáculo para cinco ocupantes, num compartimento de arrumação dianteiro com 70 litros e numa bagageira versátil, a que se juntam o sistema de infoentretenimento Flyme Auto e o Transparent Chassis de 540°, que oferece uma visualização alargada da área em redor do veículo.

Preço e disponibilidade em Portugal

Em Portugal, a versão Pro do Geely E2 custa 21.900 euros com IVA, não incluindo despesas de legalização e transporte. A chegada do modelo às concessões está prevista para o último trimestre de 2026.

A marca indica 8 anos de garantia ou 200.000 km, para o veículo e para a bateria, e ainda manutenção programada oferecida durante 5 anos ou 80.000 km.

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