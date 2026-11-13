Um carro elétrico por 17.900 euros: novo Dacia Spring garante 250 km de autonomia

Com Cascais como pano de fundo, a Dacia apresentou-nos a segunda geração do Spring, um elétrico completamente renovado, com mais espaço, uma nova plataforma e uma bateria LFP de 27,5 kWh. A gama chega a Portugal com preços a partir dos 17.900 euros.

A Dacia está a reforçar a sua aposta na mobilidade elétrica e o novo Spring é o primeiro de quatro modelos 100% elétricos que a marca prevê lançar até 2030. Depois de mais de 210 mil unidades vendidas desde 2021, o citadino elétrico recebe uma renovação profunda, mantendo o posicionamento de modelo acessível e orientado para as necessidades do dia a dia.

Novo Dacia Spring muda praticamente tudo

Apesar de manter o nome, a segunda geração do Spring é construída sobre a nova plataforma RG-EV do Grupo Renault, apresentando dimensões e proporções diferentes das do modelo anterior. É 15 centímetros mais comprido e 18 centímetros mais largo, uma evolução que se traduz numa maior estabilidade e num habitáculo mais espaçoso.

No interior, destaca-se o painel de instrumentos digital de sete polegadas, acompanhado por um ecrã tátil multimédia de 10,1 polegadas. A bagageira oferece até 337 litros de capacidade, podendo chegar aos 1283 litros com os bancos traseiros rebatidos. Existe ainda um espaço de arrumação opcional de 18 litros sob o capô.

Motor de 80 cv e autonomia até 250 km

O novo Spring está equipado com um motor elétrico de 60 kW, equivalente a 80 cv, e 175 Nm de binário. A aceleração dos 0 aos 100 km/h é cumprida em 12,1 segundos, enquanto a velocidade máxima anunciada é de 130 km/h.

A energia é fornecida por uma bateria LFP, sem cobalto, com 27,5 kWh de capacidade útil, que permite alcançar até 250 km de autonomia em ciclo combinado WLTP. A Dacia anuncia ainda um consumo de 12,7 kWh/100 km, também segundo o ciclo WLTP.

De série, o modelo inclui um carregador de corrente alternada de 6,6 kW. O carregamento dos 15% aos 80% demora 2 horas e 55 minutos numa wallbox de 7 kW. Em alternativa, o pacote de carregamento rápido disponibiliza um carregador CA de 11 kW e um carregador CC de 50 kW, permitindo recuperar a mesma percentagem de bateria em 28 minutos num posto de carregamento rápido.

Mais tecnologia e duas versões disponíveis

A nova geração inclui também melhorias ao nível da tecnologia e da conectividade. A versão Expression dispõe do sistema Media Control, que permite gerir funções multimédia através do smartphone, e a versão Journey acrescenta o Media Nav Live, com ecrã de 10,1 polegadas, Apple CarPlay e Android Auto sem fios, navegação conectada e serviços digitais.

Entre os equipamentos disponíveis encontram-se ainda o painel de instrumentos digital, os sensores de estacionamento traseiros, o travão de estacionamento elétrico e o sistema My Safety, que permite personalizar algumas definições dos sistemas de assistência à condução.

A gama será comercializada em Portugal nos níveis de equipamento Expression e Journey, ambos com o mesmo motor, bateria e carregador de série.

Preços começam nos 17.900 euros

O novo Dacia Spring será fabricado na fábrica de Novo Mesto, na Eslovénia, e estará disponível em Portugal por menos de 20 mil euros:

A versão Expression terá um preço inicial de 17.900 euros;

terá um preço inicial de 17.900 euros; E a Journey começará nos 19.400 euros.

Com uma plataforma renovada, maior habitabilidade e melhorias na eficiência e no equipamento, a Dacia procura dar continuidade ao sucesso do Spring, mantendo a aposta num automóvel elétrico compacto e acessível.