A Comissão Europeia anunciou limites temporários à entrada de híbridos no bloco, com o objetivo de travar o aumento das importações provenientes da China.

De acordo com a União Europeia (UE), as quotas entram em vigor a 1 de dezembro e vigoram durante 200 dias, enquanto decorre uma investigação às importações de veículos híbridos plug-in e elétricos a bateria. Trata-se de uma medida de salvaguarda, ao abrigo das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), que tem de ser aplicada a todos os grandes exportadores, e que a Comissão justifica com a existência de provas suficientes de que as importações ameaçam causar um prejuízo grave à indústria europeia.

No caso da China, o limite para importações isentas de tarifas é de 350.000 veículos no primeiro ano, o que corresponde a cerca de 191.000 veículos durante os 200 dias de vigência da medida e a aproximadamente metade do volume de híbridos chineses que se previa importar nos próximos 12 meses.

Para os restantes países, as quotas do primeiro ano são de 310.000 veículos para o Japão, 230.000 para a Turquia, 105.000 para a Coreia do Sul e 190.000 para o Reino Unido, que exportou 166.000 híbridos para a UE no ano passado. Os limites aplicam-se igualmente ao México, a Marrocos, à Sérvia e aos Estados Unidos, embora sejam mais restritivos para a China.

Os dados citados no Jornal Oficial da União Europeia indicam que as importações de elétricos chineses passaram de 21.000 unidades em 2020 para 438.000 em 2024, ano em que foram aplicadas tarifas a estes veículos. Depois disso, as importações de elétricos estabilizaram e registou-se uma mudança clara para os híbridos, cujas exportações chinesas para todo o mundo passaram de 191.000 veículos em 2023 para 1124 milhões em 2025.

Segundo a Comissão, as importações da China prejudicam não só a produção da UE, mas também a quota de mercado de outros exportadores, como o Japão e a Coreia do Sul.

Reações e questões em aberto

O Ministério do Comércio da China manifestou a esperança de que a UE respeite o consenso alcançado entre as duas partes e reservou-se o direito de defender os interesses legítimos das suas indústrias.

Na reunião do Conselho do Comércio de Mercadorias da OMC, realizada na semana passada, a Coreia do Sul questionou a justiça e a transparência da investigação, enquanto o Japão, o Reino Unido, a Suíça e a Turquia sublinharam a importância da transparência e do respeito pelo processo devido. Segundo a imprensa internacional, países fora da UE, incluindo o Reino Unido, contestaram as quotas atribuídas.

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