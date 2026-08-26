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UE trava pedido de Portugal e outros cinco países para taxar lucros das petrolíferas

· Motores/Energia 15 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Filas says:
    26 de Agosto de 2026 às 09:30

    Isto só mostra que existe um tacho muito grande em Bruxelas, como sempre existem muitos a comer e acabar com a galinha de ovos de ouro é não pode ser…

    Por isso é que a Europa está como está…

    Responder
    • ItsmeMikey says:
      26 de Agosto de 2026 às 10:37

      Não compreendeste a noticia.
      Bruxelas passou o ónus para os estados membros que quiserem aplicar o imposto segundo a sua politica fiscal.

      O porta-voz, Maciej Berestecki, explicou que cabe a cada Estado-membro decidir se quer avançar com este tipo de imposto, usando a sua própria legislação fiscal, desde que essas medidas respeitem sempre as regras europeias.

      A Comissão Europeia promete acompanhar caso a caso as decisões de cada país, divulgar boas práticas e avaliar o impacto no Mercado Único. Não obstante, não assume, para já, propor uma taxa comum como fez em 2022.

      Que é o que faz sentido.
      As politicas fiscais são diferentes em todos os estados.

      Responder
    • JL says:
      26 de Agosto de 2026 às 11:14

      Um tacho ? Ou estão a proteger os consumidores?

      Se implementarem mais uma taxa , mesmo que seja sobre os lucros, quem a vai pagar ?

      Responder
    • corretor says:
      26 de Agosto de 2026 às 11:21

      Não, apenas mostra que se Portugal quisesse já o podia ter feito em vez de andar a arrastar o assunto.

      Responder
  2. Analista says:
    26 de Agosto de 2026 às 10:01

    Portugal não tem soberania fiscal. UE protege as petrolíferas que pagam aos burocratas.

    Responder
  3. Zec says:
    26 de Agosto de 2026 às 10:13

    A loira deve receber muito por fora..

    Responder
  4. Max says:
    26 de Agosto de 2026 às 10:17

    O post fala em duas coisas que convém não confundir:
    – lucros das petrolíferas
    – margens de refinação.
    A Galp, em Portugal (ou a Repsol, em Espanha) – é uma petrolífera integrada, ou seja, possui a produção/extração e a refinação (e ainda a atividade gasolineira, de venda em postos de combustíveis). O imposto que se está a falar é sobre o lucro do grupo integrado.
    Já a margem de refinação, convém distinguir entre a) margem teórica de refinação – a diferença entre o preço de venda dos refinados e os custos do petróleo às cotações internacionais, e b) margem efetiva, considerando os custos reais do petróleo.
    Como se sabe, a ERSE, no estudo recente, não encontrou irregularidades na margem de refinação (teórica) da Galp (nem nas margens das gasolineiras, em que, do mesmo modo, são considerados nos custos as cotações internacionais dos refinados e não os preços que efetivamente suportam).
    Quanto aos falados “impostos sobre os lucros extraordinários das petrolíferas”, em Portugal é só sobre a Galp. O governo anunciou o imposto, a ver vamos se avança. Em todo o caso, à semelhança de 2022-2023, em que houve um imposto semelhante, será um valor relativamente reduzido.

    Responder
    • Analista says:
      26 de Agosto de 2026 às 11:16

      A culpa é da Golp, têm o monopólio da refinação há 86 anos

      Responder
      • Max says:
        26 de Agosto de 2026 às 11:42

        Culpa de quê? De ter mais lucros do que o habitual devido à subida das cotações internacionais? Deve baixar os preços refinados quando os lucros sobem? Ou, como qualquer empresa, limitar-se a pagar um valor maior de impostos quando os lucros sobem?
        Quanto ao monopólio da refinação, sim é a única refinaria em Portugal. Mas o que é facto é que, em 2020, com a Covid, quando o negócio da refinação andava em baixo por falta de consumo, ninguém quis investir na refinaria de Matosinhos, que foi fechada. E há gasolineiras, como a Repsol, que não compram à Galp – importam os refinados.
        Além disso, a refinação é uma atividade regulada pela ERSE – a Galp não pode ter uma margem de refinação excessiva.

        Responder
      • Nuno Amorim says:
        26 de Agosto de 2026 às 11:46

        A Culpa é do Estado que leva 51%/54% de impostos sobre o preço final.

        Responder
  5. Joao Ptt says:
    26 de Agosto de 2026 às 11:19

    É estranho que em um produto tão essencial não tenha uma taxa de imposto total compatível com a importância dele, que em Portugal deveria ser de 6%.

    Fica a reflexão.

    Tão preocupados em ir roubar mais dinheiro a quem trabalha: as petrolíferas, mas quando trata-se de não fazer nada e cobrar uma exorbitância, aí estão os políticos para serem “úteis”.

    Bem que dizia um país qualquer desses grandes produtores de petróleo durante uma crise qualquer, que os países estavam muito preocupados com o preço elevado, mas baixar os impostos elevadíssimos sobre os mesmos isso eles não faziam, e isso eles não criticavam (os seus próprios elevados impostos).

    Responder
    • Max says:
      26 de Agosto de 2026 às 11:54

      Em Espanha, de março a 30 de junho, o IVA sobre os combustíveis baixou de 21% para 10% (além de ter baixado o equivalente ao ISP).
      Ao fim de 4 meses, voltou para 21%, porque o orçamento não aguentava, e também porque em junho, o preço do petróleo tinha descido bastante (mas voltou a subir depois).

      Responder

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