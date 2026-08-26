UE trava pedido de Portugal e outros cinco países para taxar lucros das petrolíferas
Portugal juntou-se a mais cinco países da União Europeia (UE) para pedir a criação de um mecanismo fiscal permanente que permita tributar os lucros extraordinários das petrolíferas sempre que houver um choque nos preços da energia. A Comissão Europeia já respondeu.
Numa carta enviada à Presidência irlandesa da UE, e avançada pela Reuters, os ministros das Finanças de Portugal, Alemanha, Espanha, Itália, Áustria e Polónia pedem que o tema seja discutido na próxima reunião do Conselho para as Questões Económicas e Financeiras (ou Ecofin), agendada para os dias 18 e 19 de setembro, em Dublin.
O ministro das Finanças português, Miranda Sarmento, já tinha avançado, em abril, ao lado de Espanha, Alemanha, Itália e Áustria, com um pedido semelhante à Comissão Europeia, que resultou num imposto temporário sobre os lucros extraordinários do setor energético, aprovado em maio.
Desta vez, o grupo ganha um sexto membro, a Polónia, e quer ir mais longe.
Da medida pontual a um mecanismo permanente
Em vez de um imposto avulso e discricionário, como o atual, os seis países querem um mecanismo europeu permanente, aprovado ao mais alto nível no Conselho Europeu e depois legislado pelo Parlamento Europeu.
Este instrumento ficaria disponível para ser ativado sempre que surgisse um novo choque petrolífero, sem necessidade de negociar tudo de raiz a cada crise.
Os ministros justificam o pedido com a subida dos preços provocada pelo bloqueio iraniano do Estreito de Ormuz, no contexto do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irão.
Segundo os dados citados na carta, o petróleo bruto subiu cerca de 25% desde 28 de fevereiro, data do início do conflito, mas os combustíveis refinados subiram ainda mais: na Europa, o gasóleo valorizou mais de 70% e a gasolina cerca de 20%.
Para o grupo, isso é sinal de que as petrolíferas estão a lucrar acima do que a simples subida do crude justificaria, e pedem também os resultados de uma investigação europeia às margens de refinação, por forma a perceber se as refinarias estão a aproveitar-se da escalada de preços.
Bruxelas recusa avançar com uma medida comum contra as petrolíferas
Questionada pela RTP Antena 1, a Comissão Europeia esclareceu que a tributação de lucros extraordinários é uma competência nacional, e não algo que a UE vá impor de forma centralizada.
O porta-voz, Maciej Berestecki, explicou que cabe a cada Estado-membro decidir se quer avançar com este tipo de imposto, usando a sua própria legislação fiscal, desde que essas medidas respeitem sempre as regras europeias.
A Comissão Europeia promete acompanhar caso a caso as decisões de cada país, divulgar boas práticas e avaliar o impacto no Mercado Único. Não obstante, não assume, para já, propor uma taxa comum como fez em 2022.
Em 2022, propusemos, de facto, uma medida neste sentido, mas foi em circunstâncias extremamente extraordinárias, em que os preços atingiram níveis sem precedentes.
Justificou a porta-voz chefe da Comissão, Paula Pinho.
Assim sendo, o pedido dos seis países fica, assim, dependente da discussão política que deverá acontecer em setembro, em Dublin.
Para já, a Comissão Europeia não considera a hipótese de uma taxa europeia coordenada a curto prazo, deixando a decisão nas mãos de cada governo, incluindo o português, que continua a defender um caminho comum para toda a UE.
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Isto só mostra que existe um tacho muito grande em Bruxelas, como sempre existem muitos a comer e acabar com a galinha de ovos de ouro é não pode ser…
Por isso é que a Europa está como está…
Não compreendeste a noticia.
Bruxelas passou o ónus para os estados membros que quiserem aplicar o imposto segundo a sua politica fiscal.
”
O porta-voz, Maciej Berestecki, explicou que cabe a cada Estado-membro decidir se quer avançar com este tipo de imposto, usando a sua própria legislação fiscal, desde que essas medidas respeitem sempre as regras europeias.
A Comissão Europeia promete acompanhar caso a caso as decisões de cada país, divulgar boas práticas e avaliar o impacto no Mercado Único. Não obstante, não assume, para já, propor uma taxa comum como fez em 2022.
”
Que é o que faz sentido.
As politicas fiscais são diferentes em todos os estados.
Um tacho ? Ou estão a proteger os consumidores?
Se implementarem mais uma taxa , mesmo que seja sobre os lucros, quem a vai pagar ?
Não, apenas mostra que se Portugal quisesse já o podia ter feito em vez de andar a arrastar o assunto.
Portugal não tem soberania fiscal. UE protege as petrolíferas que pagam aos burocratas.
Literalmente no mesmo artigo – “Cabe a cada Estado-membro decidir se quer avançar com este tipo de imposto”.
Ou está a proteger os consumidores de mais uma despesa ?
A loira deve receber muito por fora..
recebe é “tudo lá dentro” 😉
O post fala em duas coisas que convém não confundir:
– lucros das petrolíferas
– margens de refinação.
A Galp, em Portugal (ou a Repsol, em Espanha) – é uma petrolífera integrada, ou seja, possui a produção/extração e a refinação (e ainda a atividade gasolineira, de venda em postos de combustíveis). O imposto que se está a falar é sobre o lucro do grupo integrado.
Já a margem de refinação, convém distinguir entre a) margem teórica de refinação – a diferença entre o preço de venda dos refinados e os custos do petróleo às cotações internacionais, e b) margem efetiva, considerando os custos reais do petróleo.
Como se sabe, a ERSE, no estudo recente, não encontrou irregularidades na margem de refinação (teórica) da Galp (nem nas margens das gasolineiras, em que, do mesmo modo, são considerados nos custos as cotações internacionais dos refinados e não os preços que efetivamente suportam).
Quanto aos falados “impostos sobre os lucros extraordinários das petrolíferas”, em Portugal é só sobre a Galp. O governo anunciou o imposto, a ver vamos se avança. Em todo o caso, à semelhança de 2022-2023, em que houve um imposto semelhante, será um valor relativamente reduzido.
A culpa é da Golp, têm o monopólio da refinação há 86 anos
Culpa de quê? De ter mais lucros do que o habitual devido à subida das cotações internacionais? Deve baixar os preços refinados quando os lucros sobem? Ou, como qualquer empresa, limitar-se a pagar um valor maior de impostos quando os lucros sobem?
Quanto ao monopólio da refinação, sim é a única refinaria em Portugal. Mas o que é facto é que, em 2020, com a Covid, quando o negócio da refinação andava em baixo por falta de consumo, ninguém quis investir na refinaria de Matosinhos, que foi fechada. E há gasolineiras, como a Repsol, que não compram à Galp – importam os refinados.
Além disso, a refinação é uma atividade regulada pela ERSE – a Galp não pode ter uma margem de refinação excessiva.
A Culpa é do Estado que leva 51%/54% de impostos sobre o preço final.
É estranho que em um produto tão essencial não tenha uma taxa de imposto total compatível com a importância dele, que em Portugal deveria ser de 6%.
Fica a reflexão.
Tão preocupados em ir roubar mais dinheiro a quem trabalha: as petrolíferas, mas quando trata-se de não fazer nada e cobrar uma exorbitância, aí estão os políticos para serem “úteis”.
Bem que dizia um país qualquer desses grandes produtores de petróleo durante uma crise qualquer, que os países estavam muito preocupados com o preço elevado, mas baixar os impostos elevadíssimos sobre os mesmos isso eles não faziam, e isso eles não criticavam (os seus próprios elevados impostos).
Em Espanha, de março a 30 de junho, o IVA sobre os combustíveis baixou de 21% para 10% (além de ter baixado o equivalente ao ISP).
Ao fim de 4 meses, voltou para 21%, porque o orçamento não aguentava, e também porque em junho, o preço do petróleo tinha descido bastante (mas voltou a subir depois).