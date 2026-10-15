Uber mais perto de dispensar os motoristas: testes também arrancaram em Manchester!

A Uber iniciou testes de veículos autónomos em Manchester, com tecnologia dos parceiros Pony e Verne, naquele que descreve como um primeiro passo para levar os robotáxis a cidades de todo o Reino Unido.

A Uber deu início a um período de testes com veículos autónomos nas ruas de Manchester, cidade do noroeste de Inglaterra, com o objetivo de levar os robotáxis a outras cidades britânicas. Os primeiros carros já circulam com a tecnologia das parceiras Pony e Verne, as mesmas com as quais a Uber lançou recentemente, em Zagreb, o primeiro serviço de táxis autónomos da Europa.

A Uber afirmou estar entusiasmada com este primeiro passo para tornar a tecnologia acessível a pessoas em todo o Reino Unido, enquanto a Verne confirmou nas redes sociais que iniciou os testes em Manchester e a Pony indicou que os testes estão em curso e que existem planos para levar robotáxis à cidade.

Mapeamento e sem passageiros

Nesta fase, os testes consistem no mapeamento das ruas da cidade, com um condutor de segurança ao volante e sem passageiros a bordo. Até ao momento, não foi apresentado qualquer pedido formal para lançar um serviço de transporte de passageiros em Manchester.

A Transport for Greater Manchester, entidade responsável pelos transportes da região, confirmou que não foi feito nenhum pedido para operar táxis sem condutor na área metropolitana, embora admita ter conhecimento de um possível interesse por parte de empresas do setor.

Manchester, we’re on our way! Today, we’re announcing that we’re partnering with @Verne_robotaxi and @PonyAI_tech to pilot autonomous vehicles in Manchester. Building on our service together in Zagreb, Gen-7 Robotaxis are now testing in Manchester. We’re excited to take this first step toward making this technology accessible to people across the UK. 🇬🇧 — Uber (@Uber) October 14, 2026

A ambição da Uber

Os testes em Manchester inserem-se numa estratégia que o diretor-executivo da Uber, Dara Khosrowshahi, tem vindo a descrever publicamente. Numa entrevista ao podcast The Diary of a CEO, há uns meses, o responsável admitiu que, dentro de 15 a 20 anos, a maioria das viagens da plataforma possa ser realizada por algum tipo de robô.

Na mesma conversa, reconheceu que a expansão de frotas sem condutor depende da atualização da regulamentação, da produção dos veículos e da evolução dos sistemas de sensores e dos modelos de condução. Com base em estatísticas e na experiência da Uber com a Waymo nos Estados Unidos, defendeu ainda que um carro autónomo pode ser mais seguro do que um condutor humano.

Na mesma altura, a empresa lançou as Uber Autonomous Solutions, uma iniciativa que visa ajudar parceiros a desenvolver, lançar e gerir veículos autónomos em grande escala, em especial robotáxis, sem que a Uber tenha de construir toda a tecnologia internamente. Esta abordagem reflete-se nas parcerias com a Pony, a Verne e a Wayve.

A curto prazo, a Uber espera oferecer viagens em robotáxi em até 15 cidades em todo o mundo até ao final de 2026, nomeadamente nos Estados Unidos e no Médio Oriente.

Londres e a oposição crescente

Em Londres, arrancaram no mês passado serviços limitados com passageiros, com veículos fornecidos pela Wayve e com um condutor de segurança no banco da frente, ao abrigo das regras de licenciamento de veículos de aluguer com condutor da Transport for London.

Os próximos passos permanecem por esclarecer, e aumenta a oposição ao avanço dos robotáxis por parte de condutores da Uber, dos respetivos sindicatos e de políticos da capital. Os sindicatos GMB e ADCU afirmam que milhares de empregos de condutores serão perdidos e pedem apoio para os trabalhadores afetados.

Entretanto, esta semana, um relatório crítico da comissão de transportes da Assembleia de Londres defendeu que o governo devolva a autoridade sobre os serviços de táxis autónomos. Segundo o The Guardian, o documento refere que existe uma incerteza considerável quanto a muitos dos benefícios apontados a estes veículos e manifesta preocupações com o impacto nos transportes públicos e no congestionamento, bem como com a salvaguarda e a acessibilidade para passageiros com deficiência.

A posição de Manchester

Com os testes a arrancar na cidade, um porta-voz da Transport for Greater Manchester afirmou que a entidade quer que os táxis da cidade sejam os mais seguros do país e que as novas tecnologias desempenham um papel cada vez mais importante no crescimento da região. Não obstante, têm de ser introduzidas de forma responsável e segura, tendo em conta o que significam para os residentes.

Além disso, com base no facto de que a segurança será sempre a prioridade, serão necessárias garantias sólidas de que nenhum veículo que represente algum risco para a população circulará nas estradas da região.