Uber lança nova funcionalidade para encontrar e reservar estacionamento

A Uber lançou o Uber Parking, uma funcionalidade que permite pesquisar, comparar e reservar lugares de estacionamento diretamente na aplicação. A novidade surge, contudo, numa altura em que os responsáveis da empresa continuam a antecipar um futuro em que a maioria das pessoas deixará de ter automóvel próprio.

Desde o seu lançamento, em 2010, a Uber tem defendido que os serviços de transporte por aplicação e a evolução dos veículos autónomos poderão transformar profundamente a mobilidade e reduzir a necessidade de possuir um automóvel.

Aliás, em outubro de 2025, o diretor-executivo da empresa, Dara Khosrowshahi, afirmou acreditar que todos os carros serão autónomos dentro de “mais de 20 anos”, antecipando uma redução da propriedade automóvel individual. O responsável chegou mesmo a sugerir que conduzir poderá vir a ser encarado como hoje se encara a equitação.

Mais recentemente, em agosto de 2026, Andrew Macdonald, presidente e diretor de operações da Uber, partilhou uma perspetiva semelhante no podcast 20VC, afirmando que, dentro de 15 a 20 anos, ninguém terá necessidade de possuir um carro.

Até lá, no entanto, a empresa parece querer aproveitar todas as oportunidades de negócio associadas aos automóveis que continuam a circular nas cidades.

Dara Khosrowshahi, diretor-executivo da Uber.

Uber Parking permite reservar estacionamento diretamente na aplicação

A novidade chama-se Uber Parking e foi lançada a 9 de novembro nos Estados Unidos. A funcionalidade está disponível através de um novo ícone de “Estacionamento” no ecrã inicial da aplicação, permitindo ao utilizador indicar o destino, a data e a hora em que necessita de estacionamento.

A partir daí, é possível consultar as opções disponíveis num mapa interativo, comparar preços e filtrar os resultados de acordo com as preferências, incluindo estacionamento pelo próprio condutor, serviço de entrega e recolha do automóvel, garagens ou parques ao ar livre.

Para efetuar uma reserva, é necessário indicar a marca, o modelo e a matrícula do automóvel. Depois de confirmada a operação, o utilizador recebe um passe de estacionamento na aplicação. À chegada, a entrada poderá ser feita através da leitura de um código QR ou do reconhecimento automático da matrícula, consoante as características do parque. Também é possível prolongar a reserva diretamente na aplicação, quando existe disponibilidade.

Os subscritores do Uber One têm ainda uma vantagem adicional, podendo receber 10% do valor de reservas elegíveis, depois de concluídas, em créditos Uber One. Estes créditos podem ser utilizados posteriormente em viagens Uber ou encomendas Uber Eats.

SpotHero está na origem da nova funcionalidade

O lançamento acontece cerca de nove meses depois de a Uber ter anunciado a aquisição da SpotHero, em fevereiro de 2026. Esta plataforma especializada na reserva de estacionamento disponibiliza uma rede com mais de 13 mil garagens, parques e serviços de entrega e recolha do automóvel, distribuídos por mais de 400 cidades dos Estados Unidos e do Canadá.

A integração desta rede permite à Uber disponibilizar reservas de estacionamento sem ter de construir de raiz uma infraestrutura deste género. A SpotHero continuará também a funcionar como uma aplicação independente.

Nesta fase inicial, o Uber Parking está disponível em 15 cidades norte-americanas, mas a empresa pretende alargar a disponibilidade do serviço a outros mercados.

Dryvo: a app portuguesa que quer ser o Waze do estacionamento

Entretanto, em Portugal, ainda que numa escala consideravelmente menor, há também projetos a procurar simplificar a vida de quem conduz, como a Dryvo, uma aplicação gratuita para Android e iOS que apresentámos na nossa rubrica dedicada às apps desenvolvidas pelos leitores.

Criada por João Brito, a Dryvo pretende ajudar os condutores a encontrar estacionamento mais rapidamente, indicando as zonas onde existe maior probabilidade de encontrar um lugar livre antes mesmo de chegarem ao destino. Nas palavras do responsável, o objetivo é “ser o Waze do estacionamento”.

À semelhança do que acontece com o Waze, os utilizadores podem reportar os lugares livres que encontram quando chegam a determinada zona. Essa informação é utilizada para melhorar progressivamente as previsões de disponibilidade, tornando-as mais precisas à medida que mais condutores participam.

Atualmente, a Dryvo está disponível no Porto, na Maia, em Lisboa, em Matosinhos e em Felgueiras, abrangendo mais de 200 mil lugares de estacionamento e contando com mais de 3500 downloads.