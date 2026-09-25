Truque do vinagre no para-brisas está a surpreender os condutores

Manter o para-brisas limpo é essencial para garantir uma boa visibilidade ao volante. Há, no entanto, manchas e resíduos que nem sempre desaparecem com os limpa-vidros. Um produto que quase todos temos em casa pode ajudar: o vinagre.

Chuva, poeiras, insetos, excrementos de aves, seiva das árvores ou depósitos minerais podem deixar marcas difíceis de remover do para-brisas. Com o tempo, estes resíduos podem prejudicar a visibilidade, sobretudo quando a luz dos outros veículos incide diretamente no vidro durante a condução noturna.

Uma solução simples passa pelo uso de vinagre branco diluído em água. O ácido acético presente no vinagre ajuda a dissolver alguns depósitos e resíduos que ficam agarrados ao vidro.

Como preparar a mistura?

A receita é bastante simples. Uma das recomendações divulgadas consiste em misturar vinagre branco e água destilada em partes iguais e colocar a solução num pulverizador.

Depois, basta aplicar uma pequena quantidade no para-brisas e passar suavemente um pano de microfibra. O objetivo é remover a sujidade sem riscar o vidro.

Também existem recomendações que utilizam uma concentração inferior de vinagre, como uma parte de vinagre para três partes de água. Por isso, não é necessário utilizar vinagre puro para tentar obter melhores resultados.

Que manchas pode ajudar a remover?

O vinagre pode ser particularmente útil contra alguns resíduos que se acumulam no vidro, incluindo:

marcas de água e depósitos minerais;

gordura e sujidade acumulada;

restos de insetos;

seiva de árvores;

algumas manchas provocadas por aves.

O ácido acético ajuda a atuar sobre determinados resíduos que a simples utilização de água não consegue remover.

Atenção antes de aplicar

Apesar de ser um truque doméstico simples, não é boa ideia exagerar na concentração nem deixar o vinagre atuar durante muito tempo sobre outras partes do veículo.

A utilização de água na mistura reduz a concentração do ácido e ajuda a minimizar o contacto com componentes como borrachas, plásticos e pintura. A aplicação deve ser feita no vidro e seguida de uma limpeza adequada.

É também importante garantir que o vidro fica completamente limpo e sem resíduos antes de iniciar a marcha. Afinal, qualquer película ou produto mal removido pode provocar reflexos e prejudicar a visibilidade.

Um truque barato, mas não milagroso

O vinagre pode ser uma alternativa económica para limpar determinados tipos de manchas no para-brisas, mas não substitui os limpa-vidros, o líquido próprio do sistema de lavagem ou produtos específicos para depósitos mais difíceis.

E há uma diferença importante: limpar o vidro não significa necessariamente criar uma verdadeira proteção hidrofóbica. Para esse efeito existem produtos específicos para vidros automóveis.

Ainda assim, para quem procura uma solução simples e barata para lidar com marcas de água, gordura ou restos de insetos, uma solução diluída de vinagre pode ser uma opção a experimentar.