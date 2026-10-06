Trump manda blindar o “cérebro” do F-35 com mais de 300 milhões de dólares

O F-35 é conhecido pela tecnologia que transporta, mas a sua eficácia também depende do que acontece antes de descolar e depois de aterrar. Os Estados Unidos estão a preparar um reforço de cerca de 318 milhões de dólares para melhorar a infraestrutura digital e as instalações de manutenção deste caça.

Com o mundo em ebulição, a supremacia aérea continua a ser uma peça decisiva no tabuleiro de xadrez da geopolítica.

É neste contexto que a administração Trump prepara um investimento de cerca de 318 milhões de dólares para reforçar duas áreas essenciais às operações do F-35 Lightning II: a preparação das missões e a manutenção das aeronaves.

100 milhões para preparar as missões do F-35

A componente digital passa pelo programa ARCHER. A Divisão de Armas do Centro de Guerra Aérea Naval norte-americano prepara um contrato de apoio de engenharia, com duração de cinco anos, avaliado em 100 milhões de dólares.

Em causa está o ambiente terrestre de planeamento de missões. É neste sistema que são preparadas as rotas, trabalhadas as informações sobre ameaças e configurados os parâmetros dos objetivos antes de cada voo.

O ARCHER é um programa de apoio aos sistemas de planeamento de missões do F-35, usados em terra para preparar rotas, analisar ameaças e definir objetivos antes da descolagem.

Uma nova infraestrutura de manutenção em Utah

A segunda componente envolve um contrato de 218 milhões de dólares atribuído à M.A. Mortenson Co. para projetar e construir um complexo de manutenção de dois pisos na base aérea de Hill, no estado de Utah.

A instalação destina-se a operações de manutenção em depósito e a reparações de maior dimensão dos F-35.

Porque é que os dados são tão importantes neste caça?

Para perceber a importância do apoio digital, basta olhar para o funcionamento do F-35. Além das suas características furtivas, o avião utiliza a chamada fusão de sensores para ajudar o piloto a compreender o que está à sua volta.

Segundo a Lockheed Martin, esta tecnologia analisa automaticamente os dados recolhidos pelos sensores da aeronave e reúne-os numa visão integrada do ambiente operacional.

O radar, as câmaras de infravermelhos e o sistema eletro-ótico de identificação de alvos fornecem diferentes tipos de informação. A combinação destes dados permite apresentar ao piloto uma imagem mais útil para tomar decisões durante a missão.

A conectividade é outra peça central. O F-35 consegue partilhar informação com outras plataformas, ajudando diferentes meios militares a atuar de forma coordenada.

A fabricante destaca precisamente a combinação entre sensores, comunicações e partilha de dados como uma das principais capacidades do caça de quinta geração.

A leitura destes investimentos é clara: a capacidade de um avião militar depende também dos sistemas e das equipas que o apoiam em terra. Preparar informação antes do voo e assegurar a manutenção depois da missão são partes essenciais da mesma operação.