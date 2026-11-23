Um tribunal de Haia concluiu, em sede de medidas cautelares, que o SUV da fabricante chinesa viola os direitos de design da Jaguar Land Rover. A BYD já anunciou que vai recorrer.

A BYD ficou proibida de comercializar na União Europeia (UE) o Ti7, o SUV de sete lugares que tem sido comparado ao Land Rover Defender, depois de a Jaguar Land Rover (JLR) ter avançado com uma ação judicial nos Países Baixos por alegada violação de propriedade intelectual. A decisão foi proferida pelo tribunal distrital de Haia e, segundo o juiz, os elementos característicos e distintivos do design da JLR estão refletidos no modelo chinês.

O que decidiu o tribunal

Na decisão, o juiz responsável pelas medidas cautelares considerou que o Ti7 infringe o design da UE da JLR. A proibição de venda entra em vigor uma semana após a decisão, proferida na sexta-feira, e abrange também a produção do veículo na nova fábrica da BYD em Szeged, na Hungria, cujo arranque está previsto para o final de 2026, até que o caso fique resolvido.

De mencionar que se trata de uma decisão provisória e não de um julgamento final. O tribunal salientou ainda que, uma vez que a BYD não tem planos concretos para lançar o Ti7 no mercado da UE, atualmente, o impacto imediato da proibição nas vendas vê-se limitado.

O mercado britânico fica de fora

O juiz declarou-se incompetente para decidir sobre as atividades da BYD no Reino Unido, onde o Ti7 já está à venda por 47.995 libras (o equivakente a cerca de 57.350 euros), mais de 20 mil libras abaixo do preço do Defender, com entregas previstas a partir de janeiro de 2027. A JLR avançou com a ação depois de a BYD ter anunciado no seu site que estava a aceitar encomendas de clientes britânicos. No início deste mês, agentes de execução ao serviço da JLR terão apreendido registos digitais nos escritórios da BYD.

O Ti7, um SUV híbrido plug-in que está à venda na China desde setembro do ano passado, tem sido comparado por especialistas ao Defender, e a revista Top Gear chegou a classificá-lo como o “clone chinês do Defender”. O modelo da JLR é um dos carros mais vendidos no Reino Unido e o mais popular da marca, tendo registado 29.500 unidades vendidas a retalho entre julho e setembro, mais de 4000 do que no período homólogo.

As reações

A BYD afirmou que “discorda veementemente” da decisão e defendeu que o Ti7 resulta do seu próprio trabalho de design independente, sem violar quaisquer direitos da JLR, garantindo que vai recorrer a todas as vias legais disponíveis.

Por sua vez, a JLR disse que protege a sua propriedade intelectual e recorre à via judicial quando necessário, não fazendo mais comentários por haver processos em curso.

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