Já alguma vez ouviu um chiar sempre que carrega no pedal do travão? Este é um dos ruídos mais comuns nos automóveis e nem sempre significa que existe uma avaria grave. No entanto, quando o barulho é persistente ou acompanhado por outros sintomas, pode ser um sinal de que algo não está bem no sistema de travagem.

Porque fazem os travões barulho?

Existem várias razões para os travões produzirem um ruído agudo ou semelhante a um chiar. Algumas estão relacionadas com as condições normais de funcionamento, enquanto outras podem indicar desgaste ou problemas mecânicos.

Uma das causas mais frequentes é o desgaste das pastilhas de travão. Estas peças estão em contacto com os discos sempre que o condutor trava e, com o tempo, vão perdendo material. Algumas pastilhas incluem indicadores metálicos que começam a produzir um som agudo quando atingem determinado nível de desgaste. É um aviso de que está na altura de verificar o sistema.

Outra possibilidade é a acumulação de pó, sujidade ou pequenas partículas entre as pastilhas e os discos. Este fenómeno pode provocar ruídos durante a travagem, mesmo quando os componentes ainda apresentam condições de utilização.

Humidade, frio e ferrugem também podem provocar ruídos

Nem sempre um chiar significa que é necessário substituir componentes.

Depois de uma noite de chuva, por exemplo, pode formar-se uma fina camada de ferrugem superficial nos discos de travão. É relativamente comum ouvir um ligeiro ruído nas primeiras travagens, que normalmente desaparece após algumas utilizações.

A humidade e as temperaturas baixas também podem contribuir para o aparecimento destes sons. Nestes casos, se o ruído desaparecer rapidamente e a travagem continuar normal, poderá tratar-se de uma situação temporária.

Quando é que o chiar dos travões deve preocupar?

Há determinados sinais que não devem ser ignorados. Se o ruído persistir durante vários dias ou surgir acompanhado por alterações no comportamento do automóvel, é aconselhável procurar uma oficina.

Eis alguns dos principais sinais de alerta:

Ruído metálico intenso: pode indicar que as pastilhas estão completamente gastas e que existe contacto entre componentes metálicos.

pode indicar que as pastilhas estão completamente gastas e que existe contacto entre componentes metálicos. Vibrações no pedal: podem estar relacionadas com irregularidades nos discos ou outros problemas no sistema de travagem.

podem estar relacionadas com irregularidades nos discos ou outros problemas no sistema de travagem. Carro a desviar-se durante a travagem: pode indicar diferenças de funcionamento entre os travões das rodas.

pode indicar diferenças de funcionamento entre os travões das rodas. Pedal demasiado mole ou a afundar: pode estar relacionado com problemas hidráulicos, incluindo fugas de líquido de travões.

pode estar relacionado com problemas hidráulicos, incluindo fugas de líquido de travões. Maior distância de travagem: é um sinal particularmente preocupante e exige uma avaliação imediata.

Se a capacidade de travagem estiver comprometida, deve parar num local seguro e não continuar a circular. Quando necessário, deve recorrer à assistência em viagem.

Pastilhas ou discos: o que pode estar na origem do problema?

As pastilhas e os discos são dois dos elementos sujeitos a maior desgaste no sistema de travagem.

As pastilhas são consumíveis e precisam de ser substituídas periodicamente, dependendo do tipo de condução, do veículo e das condições de utilização. Conduzir frequentemente em cidade, por exemplo, pode acelerar o seu desgaste devido à maior quantidade de travagens.

Os discos também sofrem desgaste e podem apresentar riscos, deformações ou espessura inferior ao limite definido pelo fabricante. Quando isso acontece, podem surgir vibrações, ruídos e alterações na eficácia da travagem.

Importa referir que nem sempre é necessário substituir os dois componentes ao mesmo tempo. A decisão deve resultar de uma avaliação técnica, respeitando os limites de desgaste e as recomendações do fabricante.

Como evitar ruídos e prolongar a vida dos travões?

A manutenção preventiva é fundamental para garantir que o sistema de travagem funciona corretamente.

Existem alguns cuidados simples que podem ajudar:

Verificar regularmente o estado das pastilhas e dos discos. Evitar travagens bruscas desnecessárias. Manter uma distância de segurança adequada. Respeitar os intervalos de manutenção recomendados pelo fabricante. Não ignorar ruídos persistentes ou alterações no comportamento do pedal.

Também é importante utilizar componentes adequados ao modelo do automóvel. A escolha de pastilhas e discos deve respeitar as especificações técnicas do fabricante.