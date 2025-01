De acordo com o relatório de fiabilidade das marcas do Consumer Reports para 2024, a Toyota e a Lexus já não são as fabricantes de automóveis mais fiáveis.

A pontuação total no relatório de fiabilidade do Consumer Reports é determinada pela média dos resultados de vários critérios, incluindo:

Satisfação do proprietário;

Classificação de segurança;

Fiabilidade esperada;

Resultados dos testes de estrada.

Estas classificações de fiabilidade avaliam, também, problemas e pontos fracos que afetam os consumidores imediatamente ou muito tempo depois de saírem de um concessionário.

De ressalvar que a lista do Consumer Reports para 2024 não inclui quaisquer modelos de marcas como Lincoln, Alfa Romeo, Dodge e Land Rover, uma vez que apenas foram consideradas as empresas que dispunham de "dados suficientes" para pelo menos dois dos seus modelos atuais.

Portanto, marcas como a Fiat, Jaguar, Lucid, Maserati, Polestar e Ram não constam no relatório, que avaliou mais de 300.000 automóveis e camiões vendidos entre 2000 e 2024, com alguns modelos de 2025, na medida em que foram introduzidos suficientemente cedo para serem incluídos.

Subaru ocupa o primeiro lugar em termos de fiabilidade

A fiabilidade do automóvel foi avaliada neste estudo com base nas respostas a um inquérito relativo a problemas pessoais com o automóvel durante os 12 meses anteriores.

O estudo inclui vinte possíveis "áreas problemáticas", que vão desde pequenas irritações, como problemas com a pintura e o acabamento, até dificuldades mais graves, como problemas no motor ou na caixa de velocidades.

Foi criada uma classificação de fiabilidade de 100 pontos através da combinação das pontuações das áreas problemáticas, que foram ponderadas de acordo com a gravidade do problema. Estas estatísticas, juntamente com as conclusões dos inquéritos de satisfação dos proprietários e dos testes internos do Consumer Reports, foram tidas em conta nas pontuações globais de cada modelo.

Curiosamente, além de a Toyota e a Lexus já não serem as fabricantes de automóveis mais fiáveis, os resultados deste ano apresentam mais veículos elétricos do que nunca. Dependendo da marca, já é possível esperar um veículo elétrico fiável a longo prazo.

A Subaru obteve uma classificação média de fiabilidade de 68 em 100, ultrapassando marcas como a BMW, a Porsche e a Honda.

Seis dos sete veículos Subaru classificados no inquérito receberam classificações médias, acima da média ou muito acima da média; todos eles têm motores de combustão interna. O único Subaru abaixo da média foi o Solterra EV, criado em parceria com a Toyota.

Por sua vez, a marca de automóveis de luxo da Toyota, a Lexus, teve uma classificação média de fiabilidade de 65, e a Toyota teve uma classificação média de fiabilidade de 62.

O Toyota Tacoma, o Toyota Tundra e o SUV totalmente elétrico Toyota bZ4X tiveram um desempenho abaixo da média, o que influenciou a classificação geral de fiabilidade da Toyota.

De acordo com Steven Elek, diretor do programa de análise de dados de automóveis do Consumer Reports, a probabilidade de surgirem novos problemas diminuiu, porque muitos veículos Subaru transportam muitas das suas peças ao longo de vários anos de modelo.

Este ano, entre as marcas norte-americanas, o Ford Mustang obteve resultados muito acima da média, enquanto o Chevrolet Trailblazer e o Ford Escape obtiveram resultados acima da média. O Buick Encore GX e o Envision; o Cadillac XT5; o Chevrolet Corvette, o Silverado 2500 e o Trax; o Chrysler Pacifica; o Ford Bronco, o Bronco Sport, o Explorer, o Maverick, o Maverick Hybrid e o Mustang Mach-E; o GMC Sierra 2500; o Ram 2500; e o Tesla Model 3 e o Model Y obtiveram resultados médios.

Escreveu o Consumer Reports.

Entretanto, a Jeep (33 pontos em 100), a GMC (33 pontos em 100), a Cadillac (27 pontos em 100) e a Rivian (14 pontos em 100), as quatro fabricantes de automóveis com os veículos menos fiáveis no estudo, são todas marcas dos Estados Unidos.