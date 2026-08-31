Toyota descobriu o que pode estar a travar os carros elétricos solares, e tem a solução

Uma patente da Toyota, entretanto tornada pública, mostra que a marca não está interessada em colar mais painéis solares num carro. A fabricante japonesa pensou na solução para um problema mais discreto, mas que pode ser decisivo para o futuro da tecnologia solar aplicada aos elétricos.

O carregamento solar em carros elétricos não é propriamente uma novidade. Ao longo dos últimos anos, várias marcas têm explorado esta ideia sob diferentes formas, como sistemas de carregamento assistido por energia solar ou painéis de carroçaria pensados para captar luz enquanto o carro circula ou está estacionado.

No ano passado, a Nissan apresentou um conceito de elétrico equipado com tecnologia solar integrada, enquanto a Mercedes-Benz tem testado uma pintura solar capaz de transformar praticamente toda a superfície do carro numa fonte de energia.

A Nissan tem ainda trabalhado para tornar os painéis solares mais discretos, integrando-os de forma mais elegante no design da carroçaria.

Por sua vez, a Toyota está a olhar para o problema de um ângulo diferente. Em vez de mais potência solar, a marca está focada em garantir que o sistema dura mais tempo e funciona de forma fiável a longo prazo.

O verdadeiro problema não é o sol, é o calor

A patente, submetida ao US Patent and Trademark Office em junho de 2025 e publicada em abril de 2026, não se foca nos painéis solares em si, mas no hardware responsável por converter a luz solar em energia para a bateria.

No sistema descrito pela Toyota, vários painéis solares alimentam a bateria através de diversos conversores de energia, responsáveis por transformar a energia solar em eletricidade utilizável pelo veículo.

O problema está no calor gerado por estes conversores. Nem todos aquecem ao mesmo ritmo, com a diferença a poder dever-se à localização de cada componente, à sua eficiência ou ao nível de utilização. Ao longo do tempo, o excesso de calor desgasta o sistema, danifica ligações e reduz a vida útil de todo o conjunto.

Toyota quer reduzir a carga de forma inteligente

Em vez de reduzir a potência de forma uniforme em todos os conversores, o sistema da Toyota identifica qual deles está a trabalhar mais e reduz a sua carga de forma mais acentuada do que a dos restantes.

Ou seja, o conversor mais quente vê a sua potência reduzida em maior grau, enquanto os mais frios continuam a assumir a maior parte do trabalho. Em situações mais extremas, o sistema pode mesmo desligar temporariamente um conversor sobrecarregado, distribuindo essa função pelos restantes.

Enquanto outras marcas se concentram em adicionar mais painéis ou aumentar o rendimento solar, a Toyota focou-se, nesta patente, em garantir que o sistema aguenta vários anos de uso real.

Chegará à produção?

Como acontece com a maioria das patentes, não há garantias de que esta tecnologia chegue alguma vez a um modelo de produção. Muitas patentes acabam por nunca sair do papel.

Ainda assim, a Toyota já experimentou o carregamento solar em modelos híbridos, pelo que esta solução encaixa numa estratégia mais alargada, não surgindo do nada.

De qualquer forma, para já, não há qualquer confirmação de que este sistema específico vá equipar um elétrico de produção a curto prazo.