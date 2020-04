A Tesla partilhou um vídeo onde mostra um protótipo de um ventilador mecânico, construído com recurso a peças do carro elétrico Model 3.

Apesar desta crise, estamos também numa fase em que muitas empresas, grandes e pequenas, a arregaçar as mangas e, em conjunto, combater esta pandemia.

Muitas são as marcas, nomeadamente de carros, que estão empenhadas a arranjar soluções para combater este surto pandémico.

Alguns exemplos são a Mercedes, a Ford, General Motors e também a Tesla, especialmente na produção de ventiladores. Estes equipamentos são necessários para os casos mais graves em que a COVID-19 afeta a capacidade respiratória de uma forma significativa.

Também no MIT foi criado o E-Vent, um ventilador barato, e os politécnicos portugueses juntaram-se para criar ventiladores para os hospitais.

Ventilador mecânico da Tesla é construído com peças do Model 3

Um ventilador não é algo que, obviamente, se construa às ‘três pancadas’, até porque os componentes devem ser específicos.

A empresa de Elon Musk partilhou um vídeo no YouTube onde mostra um protótipo de um ventilador mecânico fabricado com peças do Tesla Model 3.

Os engenheiros responsáveis mostram várias fases de construção do equipamento. Desde o planeamento em papel, à fase de construção com todas as peças que o integram, e depois o teste ao produto final.

Veja o vídeo:

Um dos engenheiros explica que recorreram a peças do Model 3 por serem componentes que conhecem bem e que têm em stock. Desta forma, não recorrem nem esgotam a componentes médicos.

No vídeo podemos ver alguns dos objetos usados nesta construção. Por exemplo, um computador de entretenimento de bordo que exibe o desempenho e resultados, ecrã touch de controlo central do carro, uma câmara pertencente à suspensão do Model 3 para misturar o oxigénio com o ar, entre outros itens que também controlam as válvulas do carro elétrico.