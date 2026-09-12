Tesla Semi na Europa: reveladas especificações que ameaçam rivais

A Tesla revelou oficialmente as especificações da versão europeia do camião elétrico Semi, antecipando a estreia na IAA Transportation em Hannover. O modelo destinado à Europa traz características técnicas diferentes das usadas nos EUA. Os números confirmam a aposta no transporte rodoviário sustentável.

De acordo com a ficha técnica agora partilhada, o veículo garante uma autonomia de até 500 km com carga máxima de 40 toneladas. O consumo anunciado fixa-se em 1 kWh por cada quilómetro percorrido, demonstrando a eficiência energética deste pesado. A estrutura física acusa um peso em vazio de 9.100 kg, posicionando o modelo dentro dos parâmetros definidos pelas normas europeias.

Carregamento ultrarrápido e autonomia adaptada

O sistema de carregamento Megacharger surge limitado a uma potência máxima de 800 kW na Europa. Esta capacidade permite recuperar cerca de 60% da bateria em 30 minutos, tempo coincidente com as pausas obrigatórias dos motoristas profissionais. Nos Estados Unidos, o camião demonstrou capacidade de carregamento a 1,2 MW, refletindo uma adaptação clara da infraestrutura para o mercado europeu.

A comparação direta com a variante norte-americana evidencia uma redução face aos 805 km anunciados para a versão Long Range. Esta diferença resulta do peso bruto superior considerado nos testes europeus e de um pacote de baterias aparentemente mais compacto. A tara reduzida do Semi europeu aponta para uma configuração próxima da versão Standard Range americana.

Concorrência feroz no mercado europeu de pesados

O Tesla Semi entra num setor onde marcas históricas como a Mercedes-Benz, a Volvo Trucks, a MAN e a Scania já operam frotas elétricas consolidadas. O camião da marca americana terá de enfrentar concorrentes diretos como o Mercedes eActros 600, cuja autonomia anunciada ronda igualmente os 500 km com bateria de 600 kWh. O ecossistema europeu conta ainda com redes estabelecidas de oficinas, contratos de manutenção e soluções de financiamento dedicadas.

A produção do camião permanece centralizada na fábrica contígua à Gigafactory do Nevada, nos Estados Unidos. Está ainda por clarificar se os modelos vendidos na Europa serão importados ou se a montagem transitará no futuro para a fábrica alemã de Berlim, como fora apontado anteriormente pela empresa. A apresentação oficial na Alemanha deverá esclarecer a calendarização de entregas e os preços finais de venda.

A ausência de valores comerciais e de datas precisas para as primeiras entregas mantém o setor dos transportes em expectativa. A proposta da Tesla demonstra argumentos sólidos na eficiência energética, mas o sucesso comercial dependerá da rapidez na implementação dos carregadores dedicados nas autoestradas europeias e da competitividade do preço final por quilómetro.