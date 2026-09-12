Tesla Roadster: será desta? Novo teaser aponta para 1 de outubro

Quase nove anos depois da apresentação do primeiro protótipo, o novo Tesla Roadster volta a ter uma data no calendário. A marca aponta agora para 1 de outubro e escolheu uma mensagem sugestiva: “Go for launch”. A expectativa é que o desportivo elétrico consiga, finalmente, sair do chão. Literalmente.

Tesla Roadster... será desta?

A Tesla voltou a despertar a curiosidade em torno de um dos seus modelos mais aguardados. Numa imagem divulgada esta sexta-feira, o Roadster surge em vermelho, iluminado por uma luz vertical que faz lembrar uma plataforma de lançamento de foguetões.

O teaser inclui a inscrição "10.01", correspondente a 1 de outubro. Segundo informações, a página do Roadster também apresenta uma contagem decrescente para essa data. Continuam por esclarecer o local do evento e a existência de uma transmissão em direto.

A referência ao lançamento alimenta as expectativas de uma demonstração dos propulsores de gás frio desenvolvidos pela SpaceX. Contudo, a imagem, por si só, não confirma o que a Tesla irá mostrar.

Um Roadster capaz de pairar?

Desde 2018 que Elon Musk fala na possibilidade de equipar o Roadster com tecnologia da SpaceX para melhorar a aceleração, a travagem e o comportamento em curva.

Entre as promessas mais ambiciosas está a capacidade de o automóvel se elevar e permanecer brevemente acima do solo. Mas a demonstração poderá ser mais limitada do que os primeiros planos sugeriam.

De acordo com informações do The Information, o espetáculo inicialmente previsto incluiria uma rampa magnetizada, uma passagem de rodas para o ar e uma manobra para recuperar a posição normal antes de pairar.

A versão mais recente do plano seria mais simples: elevar o carro do chão, sem ninguém no habitáculo e com controlo remoto. Os espectadores ficariam a centenas de metros, devido ao ruído dos propulsores, que poderá causar danos auditivos.

Tesla Roadster: apresentado em 2017, prometido para 2020

O novo Roadster foi apresentado em novembro de 2017 com números que impressionavam: cerca de 1.000 quilómetros de autonomia, aceleração dos 0 aos 100 km/h em menos de dois segundos e velocidade máxima superior a 400 km/h.

O preço anunciado começava nos 200 mil dólares, subindo para 250 mil dólares na edição Founders Series. A produção deveria arrancar em 2020.

Desde então, sucederam-se os adiamentos. Na reunião de acionistas de novembro de 2025, Musk apontou já para 2027 ou 2028 como horizonte para o início da produção. Também as datas das demonstrações foram mudando, com abril e, depois, agosto a ficarem pelo caminho.

Para quem reservou o automóvel em 2017, a espera aproxima-se de uma década. Os valores exigidos eram de 50 mil dólares para a versão normal e de 250 mil dólares para a Founders Series. Marques Brownlee e Sam Altman estão entre os nomes que anunciaram ter cancelado as reservas.

Uma demonstração ainda não significa entregas

Há outra questão por resolver, isto é, a distância entre o Roadster da demonstração e um automóvel que os clientes possam utilizar na estrada.

Segundo as informações divulgadas, a versão com propulsores prevista para o evento não estará homologada para circular na via pública. Terá também sido discutida a sua disponibilização a um grupo restrito de clientes, através de um programa de utilização em circuito semelhante aos da Ferrari.

O dia 1 de outubro poderá mostrar até onde chegou a tecnologia da Tesla e da SpaceX. Para os clientes que continuam à espera, falta uma resposta igualmente importante, quando começam as entregas?