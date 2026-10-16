Tesla Roadster já voa e dá cambalhotas, mas só chega em 2028
A novela em torno do Tesla Roadster ganhou finalmente um novo capítulo com a apresentação oficial. O desportivo elétrico que Elon Musk mostrou ao mundo em 2017 sofreu uma remodelação profunda, trocando as linhas curvas originais por uma linguagem muito mais próxima da Cybertruck e do Cybercab. Entre acrobacias e manobras aéreas invulgares para um automóvel, o modelo surge agora em versões extremas e com apoio da SpaceX.
A grande atração técnica assenta na integração de propulsores de gás frio colocados na estrutura do veículo, alimentados por depósitos reforçados a fibra de carbono que ocupam todos os espaços livres do chassis.
Estes sistemas garantem uma força de arranque que ultrapassa em quatro a cinco vezes a capacidade de aderência dos próprios pneus. Em paralelo, a marca montou um mecanismo de sucção inferior através de ventoinhas capazes de criar apoio aerodinâmico suficiente para, segundo a empresa, segurar o bólide colado ao teto mesmo parado.
Propulsores de foguetão e três versões com números absurdos
A gama do novo modelo passa a estar dividida em três variantes bastante distintas: Performance, Thrust e Rocket. A opção base, designada por Performance, mantém a homologação de estrada com dois lugares, aerodinâmica ativa e acelera dos 0 aos 96 km/h em menos de 1,6 segundos.
A variante Thrust acrescenta propulsores na traseira para baixar esse arranque para os 0,9 segundos, enquanto o modelo de topo Rocket coloca jatos a toda a volta da carroçaria, atinge os 96 km/h em impressionantes 0,59 segundos e supera os 370 km/h de velocidade de ponta.
No habitáculo, o modelo descarta qualquer ideia de familiar e passa a oferecer apenas dois lugares na versão civilizada, ou um único banco central na opção Rocket. A coluna de direção tradicional dá lugar a um volante yoke com tecnologia steer-by-wire, complementado por dois ecrãs direcionados ao condutor e um painel central.
A redução de peso ditou a aplicação massiva de magnésio, titânio e bancos de posição fixa, acompanhados por vidro escurecido com tratamento semelhante às viseiras dos fatos de astronauta.
Autonomia cai para metade e produção derrapa para 2028
Se na velocidade os números batem qualquer concorrente direto no mercado de hipercarros, noutros pontos cruciais houve recuos evidentes face à promessa inicial de 2017. A autonomia anunciada caiu de sensivelmente 1000 quilómetros para pouco mais de 480 quilómetros, reflexo direto do peso dos novos sistemas pneumáticos e da reformulação da plataforma.
Acresce que a variante Rocket, capaz de realizar saltos e piruetas no ar, não tem homologação para circular na via pública nem venda livre, ficando restrita a convites e a utilização em pistas privadas.
Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
A Tesla reabriu o processo de reservas com as condições financeiras do costume: 5.000 dólares pagos no ato, aos quais acrescem 45.000 dólares nos dez dias seguintes para segurar a vaga, totalizando cerca de 46.000 euros de sinal.
Curiosamente, a marca não avançou com o preço final de venda para nenhuma das variantes nem apresentou datas firmes de entrega ao cliente. O próprio Elon Musk limitou-se a atirar a produção para 2028, deixando os clientes que esperam desde 2017 com mais dois anos de compasso de espera pela frente.
Resta perceber quantos dos interessados vão manter o sinal milionário retido perante um carro que mudou radicalmente de formato, cortou a distância entre carregamentos e transformou as funções mais espetaculares num mero exercício de marketing para circuitos fechados.
Para já, o modelo regressa aos holofotes da indústria automóvel com números de aceleração difíceis de bater, mas sem garantias reais de quando chegará às mãos dos condutores comuns nas estradas europeias.
Our design language has evolved since the last reveal: from S3XY to Cybertruck, Cybercab & Optimus Roadster is inspired by the SR-71 & F-35 https://t.co/CV7trDTS66— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
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