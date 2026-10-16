Tesla Roadster já voa e dá cambalhotas, mas só chega em 2028

A novela em torno do Tesla Roadster ganhou finalmente um novo capítulo com a apresentação oficial. O desportivo elétrico que Elon Musk mostrou ao mundo em 2017 sofreu uma remodelação profunda, trocando as linhas curvas originais por uma linguagem muito mais próxima da Cybertruck e do Cybercab. Entre acrobacias e manobras aéreas invulgares para um automóvel, o modelo surge agora em versões extremas e com apoio da SpaceX.

A grande atração técnica assenta na integração de propulsores de gás frio colocados na estrutura do veículo, alimentados por depósitos reforçados a fibra de carbono que ocupam todos os espaços livres do chassis.

Estes sistemas garantem uma força de arranque que ultrapassa em quatro a cinco vezes a capacidade de aderência dos próprios pneus. Em paralelo, a marca montou um mecanismo de sucção inferior através de ventoinhas capazes de criar apoio aerodinâmico suficiente para, segundo a empresa, segurar o bólide colado ao teto mesmo parado.

Propulsores de foguetão e três versões com números absurdos

A gama do novo modelo passa a estar dividida em três variantes bastante distintas: Performance, Thrust e Rocket. A opção base, designada por Performance, mantém a homologação de estrada com dois lugares, aerodinâmica ativa e acelera dos 0 aos 96 km/h em menos de 1,6 segundos.

A variante Thrust acrescenta propulsores na traseira para baixar esse arranque para os 0,9 segundos, enquanto o modelo de topo Rocket coloca jatos a toda a volta da carroçaria, atinge os 96 km/h em impressionantes 0,59 segundos e supera os 370 km/h de velocidade de ponta.

No habitáculo, o modelo descarta qualquer ideia de familiar e passa a oferecer apenas dois lugares na versão civilizada, ou um único banco central na opção Rocket. A coluna de direção tradicional dá lugar a um volante yoke com tecnologia steer-by-wire, complementado por dois ecrãs direcionados ao condutor e um painel central.

A redução de peso ditou a aplicação massiva de magnésio, titânio e bancos de posição fixa, acompanhados por vidro escurecido com tratamento semelhante às viseiras dos fatos de astronauta.

Autonomia cai para metade e produção derrapa para 2028

Se na velocidade os números batem qualquer concorrente direto no mercado de hipercarros, noutros pontos cruciais houve recuos evidentes face à promessa inicial de 2017. A autonomia anunciada caiu de sensivelmente 1000 quilómetros para pouco mais de 480 quilómetros, reflexo direto do peso dos novos sistemas pneumáticos e da reformulação da plataforma.

Acresce que a variante Rocket, capaz de realizar saltos e piruetas no ar, não tem homologação para circular na via pública nem venda livre, ficando restrita a convites e a utilização em pistas privadas.

Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

A Tesla reabriu o processo de reservas com as condições financeiras do costume: 5.000 dólares pagos no ato, aos quais acrescem 45.000 dólares nos dez dias seguintes para segurar a vaga, totalizando cerca de 46.000 euros de sinal.

Curiosamente, a marca não avançou com o preço final de venda para nenhuma das variantes nem apresentou datas firmes de entrega ao cliente. O próprio Elon Musk limitou-se a atirar a produção para 2028, deixando os clientes que esperam desde 2017 com mais dois anos de compasso de espera pela frente.

Resta perceber quantos dos interessados vão manter o sinal milionário retido perante um carro que mudou radicalmente de formato, cortou a distância entre carregamentos e transformou as funções mais espetaculares num mero exercício de marketing para circuitos fechados.

Para já, o modelo regressa aos holofotes da indústria automóvel com números de aceleração difíceis de bater, mas sem garantias reais de quando chegará às mãos dos condutores comuns nas estradas europeias.