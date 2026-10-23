Tesla prepara os seus próprios mapas para melhorar a navegação e corrigir falhas do FSD

A Tesla quer usar inteligência artificial e dados da sua frota para criar uma navegação mais personalizada, com comandos de voz e maior controlo sobre os percursos.

Mapas de terceiros não são o que a Tesla precisa

A Tesla está a desenvolver internamente um novo sistema de mapas para responder a problemas de navegação associados ao Full Self-Driving (FSD). O objetivo é reduzir a dependência de fornecedores externos e melhorar funções como a escolha de percursos, o estacionamento e a chegada ao destino.

Segundo a informação divulgada na apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2026, o responsável de inteligência artificial da Tesla, Ashok Elluswamy, confirmou o projeto após uma pergunta sobre dificuldades do FSD, nomeadamente no reconhecimento dos limites de velocidade, no estacionamento e na definição de rotas.

Elluswamy explicou que a empresa está a construir uma arquitetura de mapas e navegação baseada em inteligência artificial. A proposta passa por integrar comandos de voz, permitindo ao condutor pedir percursos alternativos e indicar as suas preferências de forma natural.

O sistema deverá também aprender com os hábitos de cada utilizador e com os dados recolhidos pela frota. Segundo o responsável, essa combinação permitirá adaptar a navegação tanto às preferências individuais como à experiência acumulada pelos veículos da marca.

Estreia prevista com o FSD v15

A expectativa apresentada por Elluswamy é que os novos mapas estejam disponíveis quando a Tesla começar a distribuir o FSD v15 aos clientes. Nos meses seguintes, a tecnologia deverá assumir progressivamente as funções de navegação, estacionamento e gestão da chegada ao destino.

Trata-se, para já, de um plano anunciado pela empresa. As declarações não estabelecem uma data concreta para a disponibilização de todas estas funcionalidades.

Percursos mais próximos das preferências dos condutores

A escolha de trajetos continua a ser uma das críticas apontadas ao FSD. Apesar das melhorias introduzidas ao longo das atualizações, o sistema pode optar por percursos diferentes daqueles que o condutor prefere. A Tesla já tinha procurado responder a essa dificuldade com uma funcionalidade de seleção de rotas na atualização de verão de 2026.

Com mapas próprios e uma maior capacidade de personalização, a marca pretende tornar a navegação mais consistente e ajustada a cada utilizador. O impacto da mudança dependerá, contudo, do desempenho do sistema quando chegar aos veículos dos clientes.