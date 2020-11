Tesla obtém permissão para começar a vender o Tesla Model Y na China

A Tesla parece ter as vendas a bom ritmo e os mercados cada vez mais ansiosos com a sua chegada. A China é um exemplo onde a Tesla tem conseguido não só vender bem como fabricar melhor e para várias partes do mundo. Depois do sucesso do elétrico Model 3, a empresa americana quer começar a vender no mercado chinês o seu mais recente veículo. Como tal, a já obteve permissão para começar a vender o Modelo Y na China.

O Model Y é a aposta para o segmento SUV que tem trazido à marca bons elogios quer no fabrico, como na performance dos carros elétricos. Agora o gigante mercado chinês será mais um teste importante para a marca.

China prepara-se para vender o Tesla Model Y

A Tesla China continua a avançar em direção a entrada iminente do Modelo Y na Gigafactory de Xangai. Assim, a empresa deu um passo importante ao garantir as permissões necessárias para começar a vender o SUV totalmente elétrico no país. A aprovação foi publicada pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China no seu site, nesta segunda-feira.

Segundo as informações, a Tesla solicitou a permissão de vendas do Tesla Model Y Made-in-China no início deste mês. O pedido surge já com vários testes experimentais do Model Y em todo o país e dentro do complexo Gigafactory de Xangai. Assim, tendo em conta estes desenvolvimentos, possivelmente, a Tesla China estará preparada para começar a entregar o Modelo Y aos clientes no início de 2021.

Tesla Model Y fabricado na China para o mundo

A marca parece gozar de uma reputação e apoio de diversas entidades chinesas. Conforme observado pelo proprietário-investidor da Tesla @ ay4Tesla, o Model Y Made-in-China também foi incluído no 12.º lote de veículos de nova energia (NEVs) que são recomendados pelo país.

O SUV elétrico também deverá ficar isento de impostos de compra, o que reduz em 10% ao seu preço. Além disso, supondo que a Tesla também seja capaz de garantir uma licença de produção para o Model Y feito na China, a empresa poderá igualmente iniciar uma série de lançamentos de produção do veículo em breve. Eventualmente, até ser a fábrica que irá produzir as versões para a Europa.

A Tesla com o Model Y à venda no gigante mercado chinês, poderá aumentar a sua oferta. Isto porque este novo modelo é um SUV que compete num segmento muito mais popular e mais lucrativo que o mercado das berlinas, no qual compete o Modelo 3 produzido internamente.

Assim, com mais esta aposta, a Tesla China posiciona-se para assumir um papel maior nas operações globais do fabricante de veículos elétricos. Aliás, já começou a sua expansão pelo mundo, dado que a Gigafactory Xangai produz atualmente veículos projetados para exportação para o mercado europeu.

Segundo alguns relatórios, no próximo ano, a Tesla planeia produzir 550.000 veículos apenas na Gigafactory de Xangai, mais de 100.000 dos quais serão destinados à exportação.

