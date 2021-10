Apesar de apresentada de forma oficial e já estar a ser bem conhecida, a Cybertruck da Tesla continua longe de ser uma realidade. Esta pickup é uma das próximas apostas da marca americana, que tem agora olhos noutros mercados.

A história da Cybertruck não tem sido pacífica, até porque a Tesla tem atrasado de forma recorrente a sua chegada ao mercado. Esta pickup teve agora uma nova mudança, ao ver o seu site alterado completamente, deixando no ar possíveis novidades.

Os planos da entrada em produção da Cybertruck têm sido recorrentemente adiados. Quem o tem revelado é o CEO da Tesla, que recorre ao Twitter para mostrar as novidades e justificar as razões para os novos atrasos na chegada desta pickup.

As causas apontadas foram já várias, desde o finalizar o seu design, que precisou de ser revisto após o seu lançamento, até à falta de componentes para a construção. Esta última justificação acabou por ser transversal a vários modelos da Tesla, entre eles o novo Semi.

Agora, e sem qualquer razão apresentada, o site da Tesla dedicado à Cybertruck foi alterado. Este espaço que permitia conhecer e até pré-encomendar a pickup da Tesla foi alterado e tem muito menos informações presentes e acessíveis.

Esta mudança é ainda mais visível no que toca à página onde é possível fazer a pré-encomenda desta proposta da Tesla. Esta área do site onde estava presente toda a informação sobre as motorizações e os diferentes modelos desapareceu.

Agora, e do que é possível ver, apenas é possível fazer a pré-encomenda da nova pickup, por um preço de 100 dólares. Até há pouco podia ser escolhido o modelo e outros elementos, algo que desapareceu e não pode ser definido.

Não há certezas da razão para esta mudança, e nem sequer informação sobre a mesma. A Tesla poderá estar a simplificar o processo de compra e a adiar a escolha dos modelos, criando assim um controlo maior sobre este processo. A data apresentada para a entrada em produção é 2022, mas isso ainda terá de ser materializado.