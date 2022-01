Tesla Model Y “enfrenta” a neve com o modo Pai Natal ativado

Quem gosta de tecnologia e segue o mundo automóvel tem de admitir que a Tesla sabe cativar os utilizadores com pequenos grandes pormenores. O software que gere o carro é um dos grandes trunfos desta marca e, com ele, muitas opções são possíveis de realizar. Cada atualização tem acrescentado algo e, aliás, o Pai Natal existe... num renovado easter egg!

Foi com esta versão recente de firmware que os carros voltaram a receber este modo natalício e, com esta opção, em vez de cavalos, os carros têm agora renas a "puxar". Mas vamos ver um vídeo que mostra algumas particularidades de como os Teslas de desenvencilham na neve.

Tesla conseguirá lidar bem com a neve?

Não, em Portugal não temos estas camadas de neve como vão ver no vídeo. Contudo, em muitas zonas dos EUA, já há muita neve nas estradas, e as pessoas que vivem no Canadá, Noruega, e muitos outros locais lidam com a neve durante muitos meses do ano.

Com a crescente popularidade dos veículos elétricos, é normal que muitas pessoas se perguntem como estes carros da Tesla lidam com o gelado manto branco.

A pensar nisso, Bryan bkk, proprietário de um Tesla Model Y, levou recentemente o seu crossover elétrico para a neve. Pela descrição dá a entender que era a primeira vez que o condutor iria levar o seu Tesla para este cenário. Portanto, para ele seria uma nova experiência e queria perceber como se comportava o elétrico.

Neve rara na área de Seattle, levou o Model Y Performance 2021 para a neve. Acrescentei pneus Continental AllSeasonContact de 19" para lidar com o inverno. Desfrutei de alguns estacionamentos e estradas de inverno.

Escreveu na descrição do seu vídeo o americano.

Modo Pai Natal ativado no Tesla Model Y

O Tesla Modelo Y Performance vem de série com tração a todas as rodas, e tem vários ajustes que se destinam a ajudar com o difícil tempo de inverno.

O carro escolhe configurações para limitar a potência inicial e ajudar com a tração. Outros usam o "Modo de arrefecimento", ajustam o regen (travagem regenerativa), e até usam o Slip Start, um sistema utilizado em neve profunda, areia ou lama, onde é benéfico permitir que os pneus rodem para ganhar tração.