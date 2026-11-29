Perder rede móvel numa estrada isolada pode deixar de ser problema num Tesla. Elon Musk apontou o final de 2027 para integrar a Starlink de fábrica fora do Cybercab. A pista surgiu na rede social X, em resposta a David Marcus, ex-presidente da PayPal. É a primeira data avançada, ainda que em tom de desejo e sem compromisso oficial.

A aposta caminha junto à condução autónoma sem supervisão. Sem mãos no volante, os passageiros precisam de banda larga estável para trabalhar ou ver vídeo em 4K, mesmo longe das antenas 5G. Contudo, Ashok Elluswamy, responsável pelo software de IA da Tesla, já travou exageros. O carro decide tudo localmente, ficando o satélite para navegação, suporte remoto e gestão da frota.

Starlink já roda no Cybercab, mas com dúvidas

A engenharia já saiu do papel. O Cybercab, o táxi autónomo sem volante nem pedais, sai da fábrica do Texas desde setembro com um terminal Starlink V5 embutido na tampa traseira. Nada de acessórios externos, mas um painel discreto na carroçaria. As unidades em circulação com passageiros em Dallas levam este equipamento, embora o acesso continue bloqueado ao público.

@davidmarcus Hopefully available towards the end of next year. This will be important for unsupervised FSD, so passengers have high bandwidth everywhere for work and entertainment. — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2026

Este hardware levanta uma questão curiosa. A antena V5 da SpaceX atinge pelo menos 375 Mbps de download e consome entre 35 e 50 watts, metade da geração anterior. Só que a documentação da Starlink avisa que esta versão doméstica não foi feita para uso em movimento. A Tesla ainda não esclareceu se adaptou a placa para estrada aberta ou se prepara outro recetor.

China de fora e dúvidas dos donos de Tesla

Há um mercado de peso excluído à partida. Numa resposta separada ao investidor Sawyer Merritt, Musk confirmou sem rodeios que a China não terá esta tecnologia porque a Starlink é ilegal no país. A ausência pesa. Sendo o segundo maior mercado da marca e a casa da Gigafactory de Xangai, os condutores chineses continuarão dependentes das redes móveis terrestres.

@SawyerMerritt Except in China, as Starlink is illegal there — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2026

Para quem conduz um Model 3 ou Model Y, faltam respostas práticas. Musk não revelou que modelos recebem a antena, se será equipamento de série ou extra, nem adiantou valores. Também não há sinal de kits para carros já entregues. Como a Tesla já cobra pela Conetividade Premium sobre dados móveis, o satélite pode criar um novo patamar pago ou encarecer o veículo.

Convém encarar o prazo de 2027 com prudência. O historial da marca em datas otimistas faz de 2028 um cenário plausível, até porque o FSD v15 previsto para dezembro continua a exigir supervisão humana. Ainda assim, com a SpaceX em bolsa e planos para usar estes terminais como pequenas torres móveis, trazer satélite de fábrica garante uma vantagem rara frente aos restantes fabricantes.