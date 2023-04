Tesla faz recall de mais de 400 veículos Model 3 para reparar problema crítico

Em 2022 a Tesla fez recall a mais de 4 milhões de viaturas, num ano onde a empresa vendeu perto de 1,4 milhões de elétricos. Estas "recolhas" ou convocatórias nem sempre exigiram a presença dos carros nos pontos de assistência técnica, algumas foram via OTA. A prática continua e agora há nova chamada para reparar cerca de 400 veículos com defeito na suspensão.

Problemas na suspensão no Model 3

A empresa americana lançou um recall para 422 veículos do modelo Model 3 nos Estados Unidos. A Tesla destacou que o motivo para este recall tem a ver com um defeito nos fixadores de ligação lateral da suspensão dianteira. Conforme o comunicado da fabricante de elétricos, todos os fixadores da barra lateral vão ser apertados ou substituídos.

Sem esta reparação, a separação da barra lateral poderá alterar o alinhamento da roda. Não houve registo de acidentes ou ferimentos relacionados ao problema.

Conforme é referido, o novo recall abrange veículos dos modelos de 2018 e 2019 e é uma expansão de outro que ocorreu em 2021 para resolver o mesmo problema em quase 2.800 carros dos anos 2019 a 2021 do Model 3 e 2020 a 2021 do Tesla Model Y.

De acordo com a Administração Nacional de Segurança no Trânsito (National Highway Traffic Safety Administration), a separação da barra lateral poderia alterar o alinhamento da roda, causando instabilidade e aumentando o risco de um acidente.

A Tesla referiu que desde janeiro de 2019, foram registadas 25 reclamações de garantia e dois relatórios que também podem estar relacionados ao recall, mas nenhum acidente ou ferimento foi relatado oficialmente.

Este modelo recebeu esta semana um novo foco ao ver o seu preço baixar. Conforme referimos, o preço do Model 3 a desceu cerca de 1.000 dólares (alinhada com uma redução de cerca de 2.000 dólares no Model Y). Desde o início do ano de 2023, o preço do modelo mais barato, o Model 3, já baixou 11%.