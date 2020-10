Tesla: Europa recebe 7 mil carros made in China! Portugal recebe alguns…

A Tesla continua em alta no segmento dos veículos elétricos. Como referimos, a fabricante norte-americana começou a exportar o Model 3, que é fabricado na China, para a Europa.

Segundo informações recentes, a Europa irá receber 7000 veículos made in China.

De acordo com as informações, o primeiro lote de veículos Tesla, que foram fabricados em Xangai (China), sairá daquela cidade, esta terça-feira, com destino ao porto de Zeebrugge, na Bélgica. De acordo com o site electrek, nesta primeira remessa chegarão da China 7000 veículos.

Hoje mesmo a Tesla realizou um evento que serviu para comemorar a exportação para a Europa de veículos. Num documento em chinês, é referido que os veículos foram fabricados na Tesla Gigafactory Shanghai e são aproximadamente 7000 Model 3. Além de Espanha, Alemanha, França, Suíça, Suécia e Itália, estes carros chegarão também ao mercado português.

On October 26, an event for the Chinese-made vehicles exported to Europe was held at the Tesla Gigafactory Shanghai. Approximately 7,000 Chinese-made Model 3 vehicles will set off tomorrow for export to the European market. They are expected to arrive at Belgian ports at the end of next month and are sold to a dozen of countries including Germany, France, Italy, the Netherlands, Portugal, Switzerland, and Sweden.