Tesla: esta invenção pode aumentar a autonomia dos carros elétricos no verão

A Tesla revelou uma ideia inovadora para arrefecer o habitáculo. Em vez de combater o calor com frio, a marca americana propõe simplesmente extraí-lo. Isso pouparia ar condicionado e aumentaria a autonomia. Será que esta ideia tem futuro?

Tesla traz mais uma ideia única para os elétricos

Com os verões a ficarem mais longos e quentes, muito está a mudar em todo o lado. Com as ondas de calor a tornarem-se infelizmente a norma, os sistemas de refrigeração dos automóveis também estão a trabalhar mais do que nunca. Isto para manter os componentes eletrónicos a uma temperatura aceitável, mas também para garantir o conforto dos passageiros.

Isto leva os interiores dos automóveis a atingirem temperaturas elevadas, o que é ainda pior se tiver a combinação de bancos em pele preta e teto de abrir panorâmico. Os carros elétricos são menos suscetíveis a este problema, uma vez que é possível pré-condicionar o interior antes de entrar. Mas esta comodidade tem uma desvantagem. O veículo consome energia da bateria e perde autonomia se não estiver ligado à tomada durante o processo.

Para evitar que o verão impacte significativamente a autonomia do veículo, a Tesla registou uma patente bastante inovadora. A ideia é arrefecer a cabine sem usar ar condicionado. O objetivo é direcionar bolsas de ar quente concentradas em áreas específicas. O sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) irá então extrair estas bolsas de ar quente através de uma unidade dedicada.

Retirar o calor de forma rápida e simples

O objetivo é criar pressão negativa em espaços confinados para canalizar o ar quente para saídas de ar especialmente concebidas. Este ar será então condicionado com o ar ambiente antes de ser circulado por todo o carro. Em dias muito quentes, a cabine arrefeceria muito mais rapidamente. Isto reduziria significativamente o consumo de energia, com a Tesla a estimar uma redução de até 7,4%.

Este valor traduzir-se-ia numa poupança de aproximadamente 127 watts quando a temperatura exterior for de 40°C. A potência necessária para o sistema de climatização diminuiria, portanto, de 1.720 para 1.593 watts. Melhor ainda, ao contrário do ar condicionado, que opera a nível global, este sistema de ventilação pode ser ativado seletivamente, direcionando o ar apenas para as áreas que realmente necessitam de refrigeração.

Isto reduziria ainda mais o consumo de energia. Um estudo da empresa Recurrent demonstrou que a utilização do ar condicionado a uma temperatura de 38°C resultou numa perda de autonomia de até 18%. Esta ideia seria particularmente inteligente se fosse implementada, especialmente porque quase os modelos da Tesla possuem um teto panorâmico sem cobertura, com exceção do Model Y Standard.