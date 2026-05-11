Tesla descobriu uma maneira de acionar os airbags antes da colisão
A Tesla revoluciona a segurança automóvel com uma nova funcionalidade chamada Tesla Vision, capaz de acionar os airbags antes mesmo do impacto. Uma novidade que poderá interessar à concorrência.
Tesla Vision antecipa colisões antes do impacto
Durante décadas, os airbags funcionaram segundo um princípio imutável, esperar pelo choque. Acelerómetros e sensores de pressão espalhados pela carroçaria detetam as forças do impacto e acionam o enchimento numa fração de segundo.
Um sistema reativo, eficaz, mas fundamentalmente limitado pela física: é necessário que a colisão já tenha começado para que a proteção seja ativada.
A Tesla acaba de desafiar esta lógica com uma atualização silenciosa, mas potencialmente revolucionária. Graças ao Tesla Vision, o sistema de visão por câmaras integradas, associado ao computador FSD, os novos Tesla conseguem agora acionar os airbags frontais até 70 milissegundos antes do impacto, quando é detetada uma colisão frontal inevitável.
A marca confirmou-o numa publicação no X, acrescentando que isso pode fazer a diferença entre um ferimento grave e sair ileso de um acidente.
Tesla Vision allows us to deploy airbags up to 70 milliseconds earlier if your Tesla detects an unavoidable collision
This can be the difference between serious injury & walking away from a crash pic.twitter.com/21p6WttQ9V
— Tesla (@Tesla) May 8, 2026
Uma tecnologia revolucionária no papel
Setenta milissegundos podem parecer insignificantes, mas no contexto de um acidente a alta velocidade, cada milissegundo conta.
Este ganho de tempo permite que os airbags estejam na posição ideal no momento exato do impacto, e que os pré-tensores dos cintos de segurança sejam ativados antes mesmo de os ocupantes começarem a mover-se para a frente.
Resultado: a proteção é máxima no momento crítico, e não chega atrasada ao acontecimento.
O que torna este avanço possível é a integração profunda entre o sistema de visão, o computador FSD e os equipamentos de segurança passiva do veículo.
As câmaras analisam em tempo real o ambiente de condução e conseguem determinar, muito antes do contacto físico, que uma colisão é matematicamente inevitável tendo em conta a velocidade relativa e a distância.
A Tesla especifica nas notas da atualização que esta capacidade preditiva é única da sua arquitetura integrada, impossível de reproduzir com uma abordagem de software e hardware desligados entre si.
A funcionalidade está a ser disponibilizada através de uma atualização OTA e está disponível gratuitamente em todos os novos modelos da Tesla.
Assento ejetável no Roadster em 3..2..1..