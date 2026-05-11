Tesla descobriu uma maneira de acionar os airbags antes da colisão

A Tesla revoluciona a segurança automóvel com uma nova funcionalidade chamada Tesla Vision, capaz de acionar os airbags antes mesmo do impacto. Uma novidade que poderá interessar à concorrência.

Tesla Vision antecipa colisões antes do impacto

Durante décadas, os airbags funcionaram segundo um princípio imutável, esperar pelo choque. Acelerómetros e sensores de pressão espalhados pela carroçaria detetam as forças do impacto e acionam o enchimento numa fração de segundo.

Um sistema reativo, eficaz, mas fundamentalmente limitado pela física: é necessário que a colisão já tenha começado para que a proteção seja ativada.

A Tesla acaba de desafiar esta lógica com uma atualização silenciosa, mas potencialmente revolucionária. Graças ao Tesla Vision, o sistema de visão por câmaras integradas, associado ao computador FSD, os novos Tesla conseguem agora acionar os airbags frontais até 70 milissegundos antes do impacto, quando é detetada uma colisão frontal inevitável.

A marca confirmou-o numa publicação no X, acrescentando que isso pode fazer a diferença entre um ferimento grave e sair ileso de um acidente.

Uma tecnologia revolucionária no papel

Setenta milissegundos podem parecer insignificantes, mas no contexto de um acidente a alta velocidade, cada milissegundo conta.

Este ganho de tempo permite que os airbags estejam na posição ideal no momento exato do impacto, e que os pré-tensores dos cintos de segurança sejam ativados antes mesmo de os ocupantes começarem a mover-se para a frente.

Resultado: a proteção é máxima no momento crítico, e não chega atrasada ao acontecimento.

O que torna este avanço possível é a integração profunda entre o sistema de visão, o computador FSD e os equipamentos de segurança passiva do veículo.

As câmaras analisam em tempo real o ambiente de condução e conseguem determinar, muito antes do contacto físico, que uma colisão é matematicamente inevitável tendo em conta a velocidade relativa e a distância.

A Tesla especifica nas notas da atualização que esta capacidade preditiva é única da sua arquitetura integrada, impossível de reproduzir com uma abordagem de software e hardware desligados entre si.

A funcionalidade está a ser disponibilizada através de uma atualização OTA e está disponível gratuitamente em todos os novos modelos da Tesla.